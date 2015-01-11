2021-04-13YEKT13:00:00 | Губерния Челябинск примет «Финал четырех» чемпионата студенческой хоккейной лиги Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области









16-17 апреля в ледовой арене «Трактор» сыграют четыре сильнейших хоккейных студенческих команды сезона-2020/2021, в том числе и команда «Политехник», сформированная из студентов Южно-Уральского государственного университета.В течение сезона-2020/2021 студенческие команды в своих дивизионах, разделенных по географическому принципу, выясняли, кто из них больше достоин пробиться в решающую стадию соревнований. И лишь четыре лучших коллектива завоевали путевку в «Финал четырех», который пройдет в Челябинске. По итогам четвертьфинальных сражений были определены пары полуфиналов.16 апреля на льду арены «Трактор» сыграют «Держава» (Тамбов) – «Металлург-Университет» (Новокузнецк) и «Политехник» (Челябинск-ЮУрГУ) – ННГУ-ФКС (Нижний Новгород).Отметим, что «Держава» является действующим чемпионом турнира, нижегородская команда – серебряным призером чемпионата СХЛ сезона-2019/2020, а новокузнецкий «Металлург-Университет» хоть и является дебютантом, но уверенно прошел регулярный чемпионат. Так что хозяевам соревнований будет непросто на домашнем льду. В прошлом сезоне «Политехник» стал бронзовым призером турнира.«Уверен, что нас ждут захватывающие и интересные матчи. Вдвойне приятно, что «Финал четырех» чемпионата Студенческой хоккейной лиги доверили провести Челябинской области, – говорит министр спорта региона Максим Соколов. – Приглашаю всех любителей хоккея поддержать нашу команду «Политехник». Она по праву считается одной из сильнейших студенческих хоккейных команд страны и имеет хорошие шансы завоевать медали».Торжественная церемония открытия «Финала четырех» состоится 16 апреля, в 15:50, после чего стартует полуфинальный матч между «Политехником» (Челябинск) и ННГУ-ФКС (Нижний Новгород). Финальная игра турнира состоится 17 апреля, в 15:00, затем состоится церемония награждения. Приглашаем всех желающих на трибуны ледовой арены «Трактор»! Поддержим команду «Политехник» из ЮУрГУ!Организаторами мероприятия являются Студенческая хоккейная лига, министерство по физической культуре и спорту Челябинской области и Южно-Уральский государственный университет, а также региональная Дирекция спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне». Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области16-17 апреля в ледовой арене «Трактор» сыграют четыре сильнейших хоккейных студенческих команды сезона-2020/2021, в том числе и команда «Политехник», сформированная из студентов Южно-Уральского государственного университета.В течение сезона-2020/2021 студенческие команды в своих дивизионах, разделенных по географическому принципу, выясняли, кто из них больше достоин пробиться в решающую стадию соревнований. И лишь четыре лучших коллектива завоевали путевку в «Финал четырех», который пройдет в Челябинске. По итогам четвертьфинальных сражений были определены пары полуфиналов.16 апреля на льду арены «Трактор» сыграют «Держава» (Тамбов) – «Металлург-Университет» (Новокузнецк) и «Политехник» (Челябинск-ЮУрГУ) – ННГУ-ФКС (Нижний Новгород).Отметим, что «Держава» является действующим чемпионом турнира, нижегородская команда – серебряным призером чемпионата СХЛ сезона-2019/2020, а новокузнецкий «Металлург-Университет» хоть и является дебютантом, но уверенно прошел регулярный чемпионат. Так что хозяевам соревнований будет непросто на домашнем льду. В прошлом сезоне «Политехник» стал бронзовым призером турнира.«Уверен, что нас ждут захватывающие и интересные матчи. Вдвойне приятно, что «Финал четырех» чемпионата Студенческой хоккейной лиги доверили провести Челябинской области, – говорит министр спорта региона. – Приглашаю всех любителей хоккея поддержать нашу команду «Политехник». Она по праву считается одной из сильнейших студенческих хоккейных команд страны и имеет хорошие шансы завоевать медали».Торжественная церемония открытия «Финала четырех» состоится 16 апреля, в 15:50, после чего стартует полуфинальный матч между «Политехником» (Челябинск) и ННГУ-ФКС (Нижний Новгород). Финальная игра турнира состоится 17 апреля, в 15:00, затем состоится церемония награждения. Приглашаем всех желающих на трибуны ледовой арены «Трактор»! Поддержим команду «Политехник» из ЮУрГУ!Организаторами мероприятия являются Студенческая хоккейная лига, министерство по физической культуре и спорту Челябинской области и Южно-Уральский государственный университет, а также региональная Дирекция спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне». AzAzA 2021-04-13YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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