Глава дал две недели на уборку города

Сегодня глава округа провёл выездное совещание по качеству уборки улично-дорожной сети. Совместно с начальником УКСиБ и представителями подрядчиков Евгений Щербаков прошёл по улицам старой и новой части города, также посетил мемориальный комплекс, где расположен Вечный огонь, и сквер 40-летия Победы.

В первую очередь глава округа посетил памятные места города, которые в преддверии майских праздников должны быть в безупречном состоянии. В ходе объезда он отметил, что новая часть города выглядит неплохо, а вот в старой части и в микрорайоне Заозёрный уборка проведена неудовлетворительно. По мнению Евгения Щербакова подрядная организация – ИП Вострякова взятые на себя обязательства не выполнила.

– Я в воскресенье объехал город самостоятельно. Ещё раз убедился, что он у нас очень красивый. Сегодня мы оценили уровень уборки вместе с подрядчиками. Конечно, ситуация оставляет желать лучшего. В частности, новый город убран несколько лучше, по старому городу нареканий у жителей, и у нас значительно больше, часть мусора лежит ещё с зимы.

Малый бизнес часто обращается в администрацию с намерением работать и зарабатывать в Озерске. В данной ситуации УКСиБ заключил контракты, теперь дело за подрядчиками – за малым бизнесом, есть возможность проявить себя. Пожалуйста, наводите порядок. Для того, чтобы в городе было чисто, в бюджете выделены значительные средства, и мы все, как жители города, хотим видеть город чистым и красивым.

По итогам объезда подрядчики взяли две недели, чтобы устранить недостатки.

– Могу сказать: уборки предстоит много. На очистку обочин, тротуаров и проезжих частей я потребовал вывести всю возможную технику. Мусор с газонов и остатки отсева с дорог надо убирать как можно скорее. Кто из подрядчиков не захочет работать – применим санкции, я это гарантирую. На уборку даю 2 недели, после – проверим.

Я много хожу по городу и вижу, что местами уже начинаются субботники. Накануне я подписал постановление о том, что массовые субботники должны пройти с 19 апреля по 7 мая. На уборку выйдут как коллективы предприятий и учреждений, так и жители многоквартирных домов: телефонограмму об этом получат все управляющие компании. Кстати, я и сам обязательно выйду на субботник, это давняя традиция. Так что присоединяйтесь, – подчеркнул глава округа.

Глава особо отметил уборку прогулочной зоны проспекта К.Маркса, дал поручение уделить визитной карточке города должное внимание. Начальник УКСиБ Надежда Белякова

добавила, что в настоящее время на улицах и тротуарах после зимы выполнен основной объём «больших» грязных работ, после которых подрядчики приступают к работам по промывке улично-дорожной сети. Должен быть отмыт бордюрный камень, также будут промываться ограждения и остановочные комплексы. Подрядчики взяли обязательства – к 1 мая привести город в надлежащее состояние.



Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа