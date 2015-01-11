Челябинская область продолжает делать ставку на привлечение новых инвесторов

15 апреля 2021 года Общественная палата Челябинской области провела пленарное заседание, посвященное подведению итогов работы V созыва. С приветственным словом к представителям Общественной палаты обратился заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров: «Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад приветствовать вас от имени губернатора Челябинской области на итоговом пленарном заседании Общественной палаты Vсозыва. На мой взгляд, Общественная палата является той площадкой, которая вносит большой вклад в реализацию образовательных, экологических, культурных и многих других проектов, участвует в развитии межнациональных отношений, институтов гражданского общества на территории Челябинской области. В состав Общественной палаты традиционно входит 57 уважаемых общественных деятелей Челябинской области, чье мнение играет важную роль в разъяснении значимости происходящих событий и донесении до граждан нашего региона максимально прозрачной информации, в том числе о процессах голосования. И в дальнейшем я хочу пожелать вам плодотворной работы на благо нашего региона».Открыл пленарное заседание председатель Общественной палаты региона Николай Дейнеко:«Уважаемые коллеги, сегодня мы собрались с вами, чтобы подвести итоги трехлетней совместной работы. В 2018 году обновление Палаты составило более 50 процентов от прежнего состава. Членами и экспертами Палаты стали авторитетные и известные в регионе люди: 57 членов Палаты, которые работали в 9 комиссиях. За комиссиями закреплен в общей сложности 91 эксперт. Также с 2018 года в Палате появилась должность советника председателя».В ходе заседания Николай Дейнеко рассказал собравшимся о том, сколько и каких мероприятий организовала и провела Общественная палата региона за последние три года.По его словам за три года работы V созыва Общественная палата организовала и провела около 600 общественно значимых мероприятий, было отработано 698 звонков, поступивших на телефоны «горячих линий» Общественной палаты, за время работы члены и эксперты осуществили 43 общественные проверки, 28 выездов, подготовлено 35 заключений по итогам «нулевых чтений» проектов нормативно-правовых актов, 124 протокола с рекомендациями были направлены в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Также Общественная палата V созыва организовала общественное наблюдение за 4 выборными кампаниями на территории региона, заключила 38 соглашений о сотрудничестве и привлекла к своей работе более 10 тысяч активистов.Примечательным в работе Общественной палаты за прошедшие три года можно считать то, что многие апробированные ранее формы работы получили правовую регламентацию на государственном уровне и вышли на новый методологический, системный уровень.Напомним, с 2018 года Общественная палата Челябинской области впервые получила право делегировать представителей гражданского общества на избирательные участки для участия в наблюдении за голосованием. С этого времени началось формирование масштабной системы общественного контроля за выборами всех уровней. За четыре избирательные кампании Общественной палатой наработан колоссальный опыт работы, выстроена четкая система взаимодействия с городами и районами области, каналы обратной связи с избирателями и наблюдателями, в интернет-пространстве и на местах.Можно отметить, что результаты системной работы Общественной палаты налицо: общественное наблюдение за выборами Президента России в 2018 году осуществляли чуть больше 4 тысяч человек, за ходом голосования за поправки в Конституцию в 2020-м следили уже более 8 тысяч наблюдателей.[gallery]Также за последние три года на новый качественный уровень вышла работа с территориями, с муниципальными Общественными палатами, появились новые яркие проекты, в том числе в формате онлайн.В работе V созыва общественники продолжили уже сложившуюся практику работы с некоммерческими организациями по продвижению наиболее успешных социальных проектов, информационному и методическому сопровождению их деятельности.По мнению представителей Общественной палаты, система государственной поддержки общественных организаций существенно повысила активность гражданского общества, а благодаря поддержке губернатора и слаженной и целенаправленной работе Общественной палаты и управления общественных связей правительства региона, Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала значительно улучшены показатели участия в конкурсах некоммерческих организаций.Николай Дейнеко считает, что Общественная палата V созыва стала по-настоящему эффективной экспертной, диалоговой площадкой, на которой проходило обсуждение самых резонансных вопросов.На заседании был представлен и единогласно принят ежегодный доклад о состоянии гражданского общества в Челябинской области в 2020 году. О тенденциях в развитии гражданской активности на Южном Урале рассказала советник председателя Общественной палаты Челябинской области Эльвина Ягнакова. По ее словам, в регионе увеличилась гражданская активность и выросло доверие к Общественной палате Челябинской области. В ближайшее время доклад будет опубликован на сайте палаты.В рамках заседания подробный отчет о проделанной работе представили председатели профильных комиссий.«Считаю, что Общественная палата региона V созыва состоялась как авторитетный общественный орган, как реальная площадка для диалога. Искренне благодарю всех членов Палаты, экспертов за совместную работу, за товарищескую помощь и солидарность, а также руководство области за конструктивное взаимодействие и поддержку. Убежден, что и на этом этапе Общественная палата своей высокопрофессиональной работой, неравнодушным отношением к тем или иным явлениям жизни подтвердит свое предназначение - представлять интересы и оправдывать доверие гражданского общества», - сказал, подводя итоги заседания, Николай Дейнеко.Председатель Общественной палаты уверен, что Палата продолжит плодотворную деятельность и в новом составе.Напомним, в апреле 2021 года к работе приступит VI состав Общественной палаты Челябинской области, куда войдут 57 человек.Завершилось пленарное заседание торжественным награждением активных общественников. Подробнее
Одной из основных задач, которые ставит перед регионом губернатор Алексей Текслер, остается создание благоприятных условий для инвестирования в регион. Такая позиция позволила не просто сохранить инвестиции в основной капитал в 2020 году, но и увеличить их по отношению к 2019 году на 21 млрд. В результате объем капвложений составил 322,2 млрд рублей. Как продолжится работа в 2021 году и какие инструменты для этого существуют – об этом рассказала министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева в рамках ежегодного доклада в Законодательном Собрании по исполнению регионального закона о стимулировании инвестиционной деятельности.«Сегодня в Челябинской области реализуется более 300 проектов с объемом инвестиций около 430 млрд рублей, количество вновь создаваемых в их рамках рабочих мест – порядка 12 тысяч. В 2020 году реализованы 37 инвестиционных проектов и созданы 2,3 тыс. рабочих мест», – отметила министр.Инвестиционный процесс в регионе выстраивается по нескольким ключевым направлениям. Во-первых, это реализация южно-уральскими компаниями проектов развития своего бизнеса. Так, ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в 2020 году реализовало несколько масштабных проектов по реконструкции и модернизации производства на общую сумму более 28 млрд рублей. ООО «Мечел-Материалы» запустило помольно-смесительный комплекс по производству цемента, шлакопортландцемента на 5,1 млрд рублей. АО «Втор-Ком» расширяет производство нетканых материалов в индустриальном парке «Малая Соcновка» с участием заемных средств федерального Фонда развития промышленности и объемом инвестиций 0,5 млрд рублей.Одновременно в Челябинской области ведется работа с федеральными компаниями над расширением их присутствия в регионе. Например, в 2020 году ООО «НОВАТЭК-Челябинск» в Магнитогорске завершило строительство завода по производству сжиженного природного газа. Объем инвестиций составил свыше 1 млрд рублей.Третье направление – зарубежные инвестиции, и здесь активную деятельность демонстрирует Промышленная группа «КОНАР», которая в 2020 году запустила завод «Современные Кузнечные Технологии» – уникальный комплекс, в котором сосредоточены лучшие европейские технологии и оборудование. Подбор, запуск и наладка осуществлялись при непосредственном участии технологического партнера нового завода – Cividale S.p.A. (Италия), известного в мире лидера литейной отрасли.Еще в этом контексте заметен проект «Русский Магнезит» – пять уникальных трехфазовых дуговых руднотермических электропечей для комплекса разработан совместными усилиями специалистов Группы «Магнезит» и компании SMS SIEMAG (Германия). Также ООО «УралСибМетиз» реализует совместное с компанией KISWELL (Южная Корея) производство сварочной проволоки и комплектующих для сварки.Немаловажное значение для Челябинской области имеют инвестиции в социальную инфраструктуру – строительство школ и детских садов. Так, затраты на создание детского сада и школы в микрорайоне «Яблочный» Тракторозаводского района Челябинска в 2020 году суммарно составили 1 млрд рублей, создано 145 рабочих мест. В настоящее время прорабатывается возможность возведения школ с применением механизма государственно-частного партнерства.Для стимулирования инвестиционного процесса в Челябинской области предоставляются налоговые льготы по налогам на имущество и прибыль инвесторам, реализующим приоритетные и региональные инвестиционные проекты. В перечни первых в 2020 году включены четыре проекта с общим объемом инвестиций 4,1 млрд руб. и созданием 206 рабочих мест. В перечень вторых – два проекта на 17 млрд руб. и 411 рабочих мест.Также налоговые льготы на Южном Урале уже предоставляются участникам и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков и резидентам ТОСЭР. Этот список может пополниться резидентами формируемой в настоящее время на базе ТЛК «Южноуральский» особой экономической зоны.Право на имущественную поддержку в виде аренды земельных участков без проведения торгов в 2020 году получили три организации. Объем инвестиций по их проектам – 2,4 млрд руб., планируется создание 100 рабочих мест.В части развития государственно-частного партнерства (ГЧП) на начало 2021 года в области насчитывалось 50 контрактов с инвесторами. Кроме того, заключены 2 крупных инвестсоглашения по комплексному развитию территорий городов Миасса и Магнитогорска с компапниями «Территория Притяжения» и «Открытый город». Общий объем инвестиций по проектам около 50 млрд рублей, планируется создание более 1280 рабочих мест.Сопровождение инвестиционных проектов продолжает оказывать центр «Мой бизнес» Челябинской области. Сейчас в его портфеле 43 проекта с общей суммой инвестиций около 93 млрд руб. В 2020 году с такой господдержкой реализовано 10 инвестпроектов на 4,4 млрд руб. и 420 рабочих мест. В том числе, ООО «Завод Спецагрегат» расширило производство спецтехники в Миассе, а на озере Тургояк ООО «Лазурный берег» построило гостиницу, ООО «Ресурс» в Увельском районе запустило логистический комплекс, а ООО СКБ «Индукция» нарастило производство бесконтактных датчиков.Особо Наталья Лугачева отметила совместную с Законодательным Собранием работу в 2020 году по принятию законов, направленных на стабилизацию экономики и повышение инвестиционного спроса. Они позволили снизить нагрузку на инвесторов и расширить круг получателей налоговых льгот.В планах на 2021 год у Челябинской области – дальнейшее развитие нормативной правовой базы по реализации новых инвестиционных проектов, заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений – на федеральном и региональном уровне, проработка механизма бюджетных инвестиций в инфраструктуру для инвестпроектов, усиление работы в сфере ГЧП и улучшения делового климата.