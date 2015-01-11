2021-04-16YEKT06:00:00 | Губерния Челябинская область продолжает делать ставку на привлечение новых инвесторов Одной из основных задач, которые ставит перед регионом губернатор Алексей Текслер, остается создание благоприятных условий для инвестирования в регион. Такая позиция позволила не просто сохранить инвестиции в основной капитал в 2020 году, но и увеличить их по отношению к 2019 году на 21 млрд. В результате объем капвложений составил 322,2 млрд рублей. Как продолжится работа в 2021 году и какие инструменты для этого существуют – об этом рассказала министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева в рамках ежегодного доклада в Законодательном Собрании по исполнению регионального закона о стимулировании инвестиционной деятельности.«Сегодня в Челябинской области реализуется более 300 проектов с объемом инвестиций около 430 млрд рублей, количество вновь создаваемых в их рамках рабочих мест – порядка 12 тысяч. В 2020 году реализованы 37 инвестиционных проектов и созданы 2,3 тыс. рабочих мест», – отметила министр.Инвестиционный процесс в регионе выстраивается по нескольким ключевым направлениям. Во-первых, это реализация южно-уральскими компаниями проектов развития своего бизнеса. Так, ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в 2020 году реализовало несколько масштабных проектов по реконструкции и модернизации производства на общую сумму более 28 млрд рублей. ООО «Мечел-Материалы» запустило помольно-смесительный комплекс по производству цемента, шлакопортландцемента на 5,1 млрд рублей. АО «Втор-Ком» расширяет производство нетканых материалов в индустриальном парке «Малая Соcновка» с участием заемных средств федерального Фонда развития промышленности и объемом инвестиций 0,5 млрд рублей.Одновременно в Челябинской области ведется работа с федеральными компаниями над расширением их присутствия в регионе. Например, в 2020 году ООО «НОВАТЭК-Челябинск» в Магнитогорске завершило строительство завода по производству сжиженного природного газа. Объем инвестиций составил свыше 1 млрд рублей.Третье направление – зарубежные инвестиции, и здесь активную деятельность демонстрирует Промышленная группа «КОНАР», которая в 2020 году запустила завод «Современные Кузнечные Технологии» – уникальный комплекс, в котором сосредоточены лучшие европейские технологии и оборудование. Подбор, запуск и наладка осуществлялись при непосредственном участии технологического партнера нового завода – Cividale S.p.A. (Италия), известного в мире лидера литейной отрасли.Еще в этом контексте заметен проект «Русский Магнезит» – пять уникальных трехфазовых дуговых руднотермических электропечей для комплекса разработан совместными усилиями специалистов Группы «Магнезит» и компании SMS SIEMAG (Германия). Также ООО «УралСибМетиз» реализует совместное с компанией KISWELL (Южная Корея) производство сварочной проволоки и комплектующих для сварки.Немаловажное значение для Челябинской области имеют инвестиции в социальную инфраструктуру – строительство школ и детских садов. Так, затраты на создание детского сада и школы в микрорайоне «Яблочный» Тракторозаводского района Челябинска в 2020 году суммарно составили 1 млрд рублей, создано 145 рабочих мест. В настоящее время прорабатывается возможность возведения школ с применением механизма государственно-частного партнерства.Для стимулирования инвестиционного процесса в Челябинской области предоставляются налоговые льготы по налогам на имущество и прибыль инвесторам, реализующим приоритетные и региональные инвестиционные проекты. В перечни первых в 2020 году включены четыре проекта с общим объемом инвестиций 4,1 млрд руб. и созданием 206 рабочих мест. В перечень вторых – два проекта на 17 млрд руб. и 411 рабочих мест.Также налоговые льготы на Южном Урале уже предоставляются участникам и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков и резидентам ТОСЭР. Этот список может пополниться резидентами формируемой в настоящее время на базе ТЛК «Южноуральский» особой экономической зоны.Право на имущественную поддержку в виде аренды земельных участков без проведения торгов в 2020 году получили три организации. Объем инвестиций по их проектам – 2,4 млрд руб., планируется создание 100 рабочих мест.В части развития государственно-частного партнерства (ГЧП) на начало 2021 года в области насчитывалось 50 контрактов с инвесторами. Кроме того, заключены 2 крупных инвестсоглашения по комплексному развитию территорий городов Миасса и Магнитогорска с компапниями «Территория Притяжения» и «Открытый город». Общий объем инвестиций по проектам около 50 млрд рублей, планируется создание более 1280 рабочих мест.Сопровождение инвестиционных проектов продолжает оказывать центр «Мой бизнес» Челябинской области. Сейчас в его портфеле 43 проекта с общей суммой инвестиций около 93 млрд руб. В 2020 году с такой господдержкой реализовано 10 инвестпроектов на 4,4 млрд руб. и 420 рабочих мест. В том числе, ООО «Завод Спецагрегат» расширило производство спецтехники в Миассе, а на озере Тургояк ООО «Лазурный берег» построило гостиницу, ООО «Ресурс» в Увельском районе запустило логистический комплекс, а ООО СКБ «Индукция» нарастило производство бесконтактных датчиков.Особо Наталья Лугачева отметила совместную с Законодательным Собранием работу в 2020 году по принятию законов, направленных на стабилизацию экономики и повышение инвестиционного спроса. Они позволили снизить нагрузку на инвесторов и расширить круг получателей налоговых льгот.В планах на 2021 год у Челябинской области – дальнейшее развитие нормативной правовой базы по реализации новых инвестиционных проектов, заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений – на федеральном и региональном уровне, проработка механизма бюджетных инвестиций в инфраструктуру для инвестпроектов, усиление работы в сфере ГЧП и улучшения делового климата. AzAzA 2021-04-16YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Порядка 1,5 тысяч предпринимателей в 2019 году воспользовались льготами по ...

В Челябинской области в рамках нового регионального инвестиционного проекта ...

ТОСЭР в Озерске и Снежинске могут получить 9,4 млрд рублей инвестиций

Более 500 рабочих мест будет создано Агентством инвестиционного развития Юж ...

Для Озерска и Снежинска нашли 25 потенциальных резидентов с проектами на 9, ... {comments_news}