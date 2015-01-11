Собственники могут запретить сделки с недвижимостью без личного участия

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области напоминает собственникам о возможности запретить проведение регистрационных действий с недвижимостью без их личного участия. Такой способ дополнительно обезопасить свое имущество востребован у южноуральцев.Запрет на совершение сделок с имуществом без непосредственного участия его владельца – это действенная мера защиты от мошеннических действий с недвижимостью, заключаемых посредниками, в том числе использующими доверенности. Всего за 2020 год Управлением Росреестра по Челябинской области сделано более 4, 5 тысяч отметок в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) о запрете госрегистрации прав на объекты недвижимости без личного участия собственников. За три месяца текущего года внесено около 1300 соответствующих отметок.«Каждый собственник имеет право написать заявление о том, что любые регистрационные действия с принадлежащей ему недвижимостью могут производиться только с его личным участием. Такое обращение можно подать в отношении одного объекта недвижимости или нескольких объектов, которыми владеет собственник. При поступлении в Управление Росреестра такого заявления в ЕГРН будет внесена соответствующая запись, - поясняет руководитель Управления Росреестра по Челябинской области Ольга Смирных. - Ее наличие является основанием для возврата без рассмотрения документов, представленных иным лицом (не являющимся собственником объекта недвижимости или его законным представителем) на госрегистрацию в отношении конкретного объекта недвижимости».Заявление о невозможности регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без участия собственника можно подать не только при личном обращении в офисы многофункциональных центров, но и в электронном виде через «Личный кабинет» на сайте Росреестра (www.rosreestr.gov.ru), заверив его усиленной квалифицированной электронной подписью.