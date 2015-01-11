Пожароопасный сезон начался в лесах Челябинской области

Ликвидировано 10 лесных пожаров на площади 41,77 га. Возгорания произошли в Карталинском, Кунашакском, Пластовском, Саткинском и Чебаркульских лесничествах. В тушении было задействовано 90 человек и 29 единиц техники. Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение об установлении на территории региона пожароопасного сезона с 10 апреля. «Середина апреля по конец мая – пик пожарной опасности. Это начало сельхоз работ и время первых пикников. Сухая и ветренная погода. Все это приводит к возникновению лесных пожаров. Мы просим население не пренебрегать соблюдением правил пожарной безопасности в лесах в эти выходные и в течение всего пожароопасного сезона», - сказал Сергей Лавров.