2021-04-19YEKT07:00:00 | Губерния Сайт правительства Челябинской области переходит на новую платформу Источник: пресс-служба правительства Челябинской области









Новая площадка сайтов, на которую уже перешли девять органов власти региона, а в понедельник к ним добавится официальный сайт правительства Челябинской области, отличается единым стилем, повышенной безопасностью системы управления сайтами и связанной навигацией. Кроме того, переход в единое веб-пространство позволит сэкономить бюджетные средства за счет снижения затрат на развитие и обслуживание.19 апреля сайт правительства Челябинской области перейдет на новую платформу. Ее отличает повышенная безопасность системы управления сайтами, наличие адаптивной мобильной версии, возможность централизованного размещения контента.Одним из основных преимуществ перехода органов власти на единое веб-пространство является экономия бюджета: не нужно тратить средства на покупку доменных имен или услуги хостинга. Сайты размещены на серверах Центра обработки данных правительства Челябинской области, для каждого органа власти на домене gov74.ru создаются поддомены третьего уровня, например, minprom.gov74.ru или minsoc.gov74.ru.Новая система управления сайтами, созданная при участии министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области, позволяет создавать официальные сайты органов власти по готовым шаблонам в соответствии с требованиями Федерального закона № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», а также концепцией ГосWEB, которой придерживаются федеральные органы власти. На региональном уровне, кроме Челябинской области, единую системную архитектуру государственных сайтов используют Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Новосибирская область, Пермский и Приморский края.По данным минцифры Челябинской области, девять органов власти региона уже переведены на новую площадку: министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов, Главное контрольное управление, Главное управление юстиции, Главное управление лесами, Главное управление молодежной политики, Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области, Администрация Миасского городского округа, а также Центр информационно-технического обслуживания и Единая дежурно-диспетчерская служба-112 города Челябинска. Посетив эти сайты, южноуральцы могут ознакомиться с тем, как будет выглядеть единое веб-пространство органов власти региона. До конца года на новую площадку планируется перевести сайты всех органов исполнительной власти Челябинской области.Техподдержкой официальных сайтов, находящихся на новой платформе, займется Челябинский региональный центр навигационно-информационных технологий, подведомственный Минцифре Челябинской области. Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиНовая площадка сайтов, на которую уже перешли девять органов власти региона, а в понедельник к ним добавится официальный сайт правительства Челябинской области, отличается единым стилем, повышенной безопасностью системы управления сайтами и связанной навигацией. Кроме того, переход в единое веб-пространство позволит сэкономить бюджетные средства за счет снижения затрат на развитие и обслуживание.19 апреля сайт правительства Челябинской области перейдет на новую платформу. Ее отличает повышенная безопасность системы управления сайтами, наличие адаптивной мобильной версии, возможность централизованного размещения контента.Одним из основных преимуществ перехода органов власти на единое веб-пространство является экономия бюджета: не нужно тратить средства на покупку доменных имен или услуги хостинга. Сайты размещены на серверах Центра обработки данных правительства Челябинской области, для каждого органа власти на домене gov74.ru создаются поддомены третьего уровня, например, minprom.gov74.ru или minsoc.gov74.ru.Новая система управления сайтами, созданная при участии министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области, позволяет создавать официальные сайты органов власти по готовым шаблонам в соответствии с требованиями Федерального закона № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», а также концепцией ГосWEB, которой придерживаются федеральные органы власти. На региональном уровне, кроме Челябинской области, единую системную архитектуру государственных сайтов используют Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Новосибирская область, Пермский и Приморский края.По данным минцифры Челябинской области, девять органов власти региона уже переведены на новую площадку: министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов, Главное контрольное управление, Главное управление юстиции, Главное управление лесами, Главное управление молодежной политики, Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области, Администрация Миасского городского округа, а также Центр информационно-технического обслуживания и Единая дежурно-диспетчерская служба-112 города Челябинска. Посетив эти сайты, южноуральцы могут ознакомиться с тем, как будет выглядеть единое веб-пространство органов власти региона. До конца года на новую площадку планируется перевести сайты всех органов исполнительной власти Челябинской области.Техподдержкой официальных сайтов, находящихся на новой платформе, займется Челябинский региональный центр навигационно-информационных технологий, подведомственный Минцифре Челябинской области. AzAzA 2021-04-19YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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