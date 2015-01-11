Оперативная информация

По данным Челябинского ЦГМС 23-го апреля в большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале)
В большинстве районах Челябинской области повышается вероятность возникновения ЧС не выше муниципального уровня, связанных с лесными пожарами, угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты, увеличением площади природных пожаров до крупных. Органам местного самоуправления, службам РСЧС (в пределах полномочий):
− привести органы управления, силы и средства в режим функционирования «ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» и организовать дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
− при установлении высокой и чрезвычайной степени пожарной опасности рекомендуется вводить и обеспечивать выполнение «особого противопожарного режима» на территории муниципального образования и организовать выполнение необходимого комплекса мероприятий по недопущению возникновения очагов природных пожаров;
-_осуществлять информирование населения о складывающей обстановке путем проведения подворовых обходов и с использованием комплексной системы экстренного оповещения населения (далее - КСЭОН). Руководителям организаций, коммунально-технических служб (в пределах своих
компетенций и полномочий):
− запретить разведение костров и выжигание сухой растительности сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ;
− обеспечить запас воды для целей пожаротушения,
− провести уточнение планов эвакуации и планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
− организовать подготовку пунктов временного размещения к приему пострадавшего населения;
− уточнить порядок организации первоочередного жизнеобеспечения на пунктах временного размещения с привлечением резервов муниципального образования;
− организовать транспортное обеспечение в случае проведения эвакуационных мероприятий;
− организовать проведение разъяснительной работы среди населения о мерах пожарной безопасности и вводимых ограничениях в условиях особого противопожарного режима;
− обеспечить готовность водоподвозящей и специальной техники;
− принять меры по усилению охраны общественного порядка в местах пожаров и на прилегающих к ним территориях;
− принять дополнительные меры по соблюдению требований пожарной безопасности в лесах с целью предотвращения перехода огня на участки леса, подвергшегося радиоактивному загрязнению;
− обеспечить реагирование пожарно-спасательных подразделений в соответствии со сводным планом тушения лесных и ландшафтных пожаров;
− провести проверку готовности техники и оборудования к применению.
Начальник УГО и ЧС администрации
Озерского городского округа Чудов В.В.
Оперативный дежурный Савина О.Н.