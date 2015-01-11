Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 26.04.2021г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

Сегодня понедельник 26 апреля

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была +2 град. С

• атмосферное давление 740 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 82 %

• ветер Юго-Западный 1 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП без пострадавших .

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения:

К.Маркса 22-5,6,10п-ы, С 8.30 до 15.30

Гайдара 13-1п, С 9 до 12 часов

Монтажников 58, С 9 до 13 часов

К.Маркса 6-1п, К.Маркса 22-1п, С 9 до 14 часов

Лермонтова 21, Калинина 5, С 9 до окончания

2 В сетях электро-снабжения :

п. Н. Теча от ТП № 308 фидер 3,4. С 8ч30м до 17 часов

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления:

К.Маркса 22-5,6,10п-ы, С 8.30 до 15.30

Гайдара 13-1п, С 9 до 12 часов

Монтажников 58, С 9 до 13 часов

К.Маркса 22-1п, С 9 до 14 часов

Калинина 5, С 9 до окончания

Вниманию жителей округа!

С 10 апреля 2021 в лесах Озерского городского округа установлен пожароопасный сезон, в течение которого запрещается:

· пользоваться открытым огнём (бросать горящие спички, окурки и вытряхивать из курительных трубок горячую золу);

· оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или иным горючим веществом обтирочный материал;

· оставлять бутылки или осколки стекла;

· выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах и лугах, а также стерню на полях в лесу;

· разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках с порубочными остатками и заготовленной древесиной, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев.

Вниманию жителей округа!

С 12 апреля 2021 года в Муниципальном учреждении «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» организовано обучение по специальности «Матрос-спасатель», по окончании которого выдается удостоверение установленного образца, дающее право работать матросом - спасателем на любом пляже на территории Российской Федерации. По окончании обучения будет предоставлена возможность трудоустройства. Справки и запись по телефонам: 2-66-10, 2-00-44.

Вниманию озерчан !

26 и 27 апреля будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска.

Будет проводиться проверка передачи речевых сообщений по радиосети производственного вещания.

Всего вам доброго, благодарим за внимание!

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,083

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,1

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 26 апреля 2021 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснением, ночью местами небольшие дожди, днём преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днем до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью от минус 1° до плюс 4°, при прояснении до минус 3°, днем плюс 10-15°.

НЯ: не прогнозируется.

ОЯ: не прогнозируется.

3.1 Лесопожарная обстановка. На основании распоряжения правительства Челябинской области с 10 апреля 2021 г. введен противопожарный режим в лесах Челябинской области.

3.2. Техногенные ЧС:

3.2.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3).

3.2.2 ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

3.2.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

3.3. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

3.3.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.3.2 Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

3.4. Обстановка на водных объектах: прогнозируются происшествия, связанные с нарушением правил безопасности в связи с продолжением сезона рыбной ловли и выходом людей на тонкий лед, а также нарушениями правил использования маломерных судов (Р=0,3). Наибольшая вероятность на территории 7 МО: Аргаяшский МР (Аргазинское водохранилище), Копейский ГО (оз. Синеглазово, оз. Шелюгино, карьер Песчаный), Магнитогорский ГО (р. Урал), Миасский ГО (Поликарпов пруд, р. Миасс), Саткинский МР (р. Б.Сатка, р. Ай), Троицкий МР (р. Уй, р. Увелка), Челябинский ГО (р. Миасс, Голубой карьер, оз. Первое, Шершневское водохранилище).

3.5. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 173 сообщения.

http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/46722/