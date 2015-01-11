Ветераны почтили память ушедших товарищей

Этот день во всем мире отмечается как День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, как дань уважения всем, кто был причастен к одной из крупнейших техногенных катастроф 20 века и менее трагическим событиям в сфере обращения с атомной энергией и ядерными материалами.
- Масштаб бедствия в Чернобыле был чрезвычайным, а мог быть еще большим, если бы не мужество ликвидаторов и их самоотверженные действия, - подчеркнул значение подвига своих товарищей председатель городской общественной организации «Союз – Чернобыль», кавалер ордена Мужества, ветеран ПО «Маяк» Вячеслав Ольховский.
Он рассказал о самоотверженности и профессионализме сотен озерчан, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. И перечислил названия предприятий и организаций, которые вступили в борьбу с атомной угрозой и победили: производственное объединение «Маяк», Южно-Уральское управление строительства (ЮУС), Филиал института биофизики № 1 (ФИБ), Опытная научно-исследовательская станция (ОНИС), Управление внутренних дел, трест «Уралпроммонтаж», Управление ГПС № 1, воинская часть 3273, трест «Уралгидромонтаж», Муниципальное предприятие коммунального хозяйства.
- Только в нашем городе были специалисты, которые обладали знаниями и уникальным опытом по ликвидации последствий радиационной аварии 1957 года на «Маяке».
У памятного знака «Мужеству ликвидаторов радиационных аварий» ветераны тепло пообщались друг с другом и обменялись воспоминаниями о далеком и грозном событии. К постаменту были возложены цветы.
Глава Озерского городского круга Евгений Щербаков:
- Чернобыль – это трагическая страница нашей истории. Печальный, но бесценный опыт. Никто из озерчан - участников ликвидации катастрофы - не усомнился, что последствия страшной аварии в Чернобыле надо устранять. Многим пребывание там стоило здоровья и жизни, они совершили настоящий подвиг в мирное время и спасли ситуацию. Низкий поклон ликвидаторам аварии!
Фото Владимира Беляева.
Видеоролик: участники V Общественного форума в Озерске, состоявшегося 22 апреля, поручили делегации молодежи возложить цветы к расположенному в Озерске Памятнику мужеству ликвидаторов радиационных аварий.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа