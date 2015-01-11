В Челябинской области стартует профилактическая акция «Ваш участковый»

С 26 апреля в области стартует профилактическая акция «Ваш участковый», которая продлится до 26 мая.

Акция направлена на повышение эффективности взаимодействия с населением, а также на предупреждение правонарушений и преступлений на административном участке.

Стражи порядка распространят среди граждан профилактические листовки, визитки со своими контактами, разместят на информационных стендах в жилом секторе памятки с адресами и телефонами сотрудников подразделений, в обслуживании которых находится данная территория.

Участковые уполномоченные полиции проведут активную работу в жилом секторе с гражданами пенсионного возраста по профилактике мошенничества с использованием банковских карт, расскажут об уловках злоумышленников и напомнят жителям, как необходимо действовать, если все же пострадали от противоправных действий.

Сотрудники полиции напоминают, что при возникновении противоправных ситуаций необходимо обращаться в дежурную часть Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск по адресу пр. Ленина, 43, звонить по телефонам 02, 102, 112, 8 (35130) 2-50-85 или непосредственно к своему участковому уполномоченному.