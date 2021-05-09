В Озерске стартовал ремонт дорог

По информации УКСиБ, планируется восстановить асфальтовое покрытие на 21 участке общей протяженностью 8,98 км. В числе улиц, где будет выполнен наиболее масштабный ремонт, значатся Монтажников, Матросова, Кыштымская, Промышленная, Парковая (п. Новогорный) и Парковая (г. Озерск), Совхозная (п. Метлино). Заметно улучшится состояние дорожного полотна на Октябрьской, Уральской, Студенческой, Набережной, Строительной, Менделеева, Октябрьской (п. Новогорный), в переулке Советский, на автомобильных дорогах г. Озерск - г. Кыштым и ведущей к СНТ «Южное».
Кроме того, на площади Б. В. Броховича обновляют дорожную разметку.
Подрядчик, выполняющий ремонт дорожного полотна, обращается к жителям города с просьбой воздержаться от парковки и стоянки личного автотранспорта на период проведения работ.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа