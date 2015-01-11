В Челябинской области рекомендовано отменить массовые мероприятия из-за аномальной жары.

Аномально жаркая погода фиксируется в Челябинской области. 13 и 14 мая местами, а с 15 по 17 мая в большинстве районов ожидаются среднесуточные температуры воздуха выше климатической нормы на семь и более градусов, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Специалисты ведомства рекомендуют органам исполнительной власти, местного самоуправления и организациям в случае ухудшения обстановки объявить режим повышенной готовности и дополнительно защитить жителей и территории от возникновения ЧС.

«Рекомендуется отменить либо перенести проведение культурно-массовых и детских развлекательных мероприятий на открытом воздухе; ограничить пребывание детей на открытом воздухе на территории детских оздоровительных лагерей и детских садов»,

— говорится в тексте предупреждения.

Добавим, также этот прогноз должны довести до руководителей организаций и предприятий, в том числе детских оздоровительных и палаточных лагерей, санаториев и баз отдыха.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinskoy-oblasti-rekomendovano-otmenit-massovye-meropriyatiya-iz-za-anomalnoy-zhary/