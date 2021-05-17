Национальный проект «Демография» – в помощь озерским семьям

В Озерском городском округе с каждым годом увеличивается количество семей, которые пользуются мерами социальной поддержки в рамках нацпроекта «Демография». О том, как он реализуется в округе в 2021 году рассказала начальник управления социальной защиты населения Лилия Солодовникова.



Поддержка семей с детьми является приоритетным направлением в деятельности органов власти всех уровней.

– В округе проживает более 1600 семей с детьми, имеющих доход ниже прожиточного минимума. В рамках проекта «Демография» на данный момент около 800 озерских семей получают пособие: на первенца (381 человек), пособие на третьего и последующих детей (212 человек), областной материнский капитал в текущем году оформили 27 семей, 174 семьи получили областное единовременное пособие при рождении ребенка,–подчеркнулаЛилия Солодовникова.

В региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» входят четыре вида поддержки: единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячная выплата при рождении первого ребенка, ежемесячная выплата при рождении третьего ребенка, региональный материнский капитал. За пять месяцев 2021 года на их реализацию было направлено более 28 млн рублей.

–С января 2020 года изменился подход к начислению выплаты для семей, где родился третий или последующий ребенок. Ранее на соцподдержку могли рассчитывать только семьи с доходом ниже прожиточного минимума и в том случае, если ребенку не было предоставлено место в детском саду. Теперь категория расширена. Доход на каждого члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума, а пособие выплачивается независимо от предоставления ребенку места в детском саду, – пояснила начальник УСЗН, – Кроме того, напомню, что практически вдвое увеличился размер областного материнского капитала – до 104 тысяч рублей.

Расширен перечень видов расходов, на которые можно направить областной материнский капитал. Добавились новые направления: покупка сада или огорода, строительство жилых домов, газификация жилого дома, подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, устройство бытовых колодцев и скважин.

Эти меры поддержки являются существенными для семьи, об этом говорят и сами родители, которые обратились за оформлением вышеуказанных выплат в управление социальной защиты населения.

Марина,

многодетная мама:

– Так как наша семья многодетная и расходы на детей немаленькие, я всегда очень внимательно слежу за изменениями в законодательстве. Спасибо специалистам социальной защиты за актуальную и своевременно размещенную в СМИ информацию. Это очень помогает сориентироваться в денежных пособиях. Я оформила все меры соцподдержки, ежемесячно наша семья получает более 40 тысяч рублей. Кроме того, единовременные выплаты: областной материнский капитал (104 тысячи рублей), единовременные выплаты к школе, путевки в оздоровительные лагеря, новогодние подарки. Для нас это важная и значимая помощь.

По вопросу оформления пособий семьям с детьми можно обращаться в Управление социальной защиты населения администрации по адресу: ул. Космонавтов, 20, кабинет № 225. Телефоны для справок: 5-51-62, 9-18-62.

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа