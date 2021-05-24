Затмение во время Суперлуния можно будет наблюдать 26 мая

Жители Земли 26 мая станут свидетелями затмения Суперлуны – полного затмения Луны в момент, когда она будет находиться ближе всего к Земле.

В пресс-службе Московского планетария уточнили, что эти астрономические явления можно наблюдать в среду с 12.45 до 15.53 (мск). Проходя по орбите, Луна в 14.19 (мск) погрузится в северную часть земной тени на 1,0095 своего диаметра. Во время затмения она будет находиться в созвездии Скорпиона над Антаресом.

«Каждое 12-е затмение приходится на Суперлуние. Раз в 12 лет жители одного полушария (Северного или Южного) могут наблюдать это событие при условии хорошей погоды», – уточнили в планетарии.

В России затмение можно будет наблюдать на Дальнем Востоке. Вечером полная фаза будет видна на территории Хабаровского и Приморского краев, а также Камчатки и Чукотки. Полные и частичные фазы также будут видны на западном побережье Северной Америки, в Тихом океане, Индонезии, Австралии, на восточном побережье Азии.

«Для большей части России это лунное затмение придется на дневное время и будет видно вечером только на Дальнем Востоке. Короткую полную фазу затмения в вечернее время смогут увидеть жители Хабаровского и Приморского краев, жители полуостровов Камчатка и Чукотка и прилегающих к ним территорий. Например, в Петропавловске-Камчатском полная фаза затмения произойдет в 23.19 по местному времени. Чуть далее на запад можно будет увидеть только убывающие частные фазы затмения. На широте Москвы затмение Луны наблюдаться не будет», – говорится в сообщении.

В момент Суперлуния Луна подойдет к Земле на расстояние ближе 362 тыс. километров. Это случится в 4.52 (мск) 26 мая. Суперлуние будет видно по всему миру.

Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тыс. км, а моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на три дня. Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) бывают довольно редко.

https://dostup1.ru/society/Zatmenie-vo-vremya-Superluniya-mozhno-budet-nablyudat-26-maya_137407.html