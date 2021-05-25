В Челябинской области ожидаются заморозки до –2

Синоптики предупредили о заморозках в Челябинской области.

По данным регионального Гидрометцентра, в ночные часы 27-28 мая в горах и низинах Южного Урала ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов.

Сегодня днем в области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Воздух прогреется до плюс 20-25, в горах – до 17 градусов выше нуля. Синоптики обещают ветер северной четверти (С-З, С, С-В), который будет дуть со скоростью 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-ozhidayutsya-zamorozki-do-2_137456.html