Южноуральцам увеличили пособия и пенсии

Для южноуральцев за последний год увеличили в размере сразу несколько выплат и пособий. Инициировал рост поддержки губернатор Алексей Текслер. В министерстве социальных отношений Челябинской области подытожили тренды мер соцподдержки.

Так, с прошлого года с 63 до 104 тысяч рублей вырос областной материнский капитал. Также расширены направления, по которым можно его расходовать: на погашение ипотечного кредита, товары для детей с инвалидностью, строительство и реконструкцию жилого дома, подключение к газо- и водоснабжению, покупку садового участка, образование для ребенка, медицинские услуги. В этом году областным материнским капиталом воспользовались уже почти 1,5 тысячи многодетных семей на общую сумму 141,9 млн рублей.

Увеличено в 21 раз ежемесячное пособие на ребенка-инвалида одинокому трудоустроенному родителю с 640 до 13,5 тысячи рублей.

«С прошлого года мы усилили поддержку семей. По решению губернатора увеличили размеры выплат, проиндексировали их в январе 2021 года. Продолжаем реализовывать мероприятия нацпроекта „Демография“, здесь предусмотрен комплекс мер социальной поддержки семей с детьми за счет федеральных и областных средств. Благодаря этому мы имеем возможность финансово помогать семьям, выплачивая различные виды пособий»,

— уточнила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Со следующего года в Челябинской области будет работать закон, который продлит статус многодетной семьи до достижения старшим из детей 23 лет, если ребенок продолжает очное обучение.

С 1 июля текущего года для многодетных семей станет доступна компенсация за установку и оборудование газового оборудования. Порядка 53 тысяч южноуральских семей уже за четыре месяца этого года смогли воспользоваться ежемесячными и единовременными выплатами на рождение детей. Половина из них — 27,5 тысячи семей — получают пособия на первенца 11 694 рубля. Почти 15 тысяч многодетных семей получают пособия в таком же размере на своих детей.

На эти меры в 2021 году выделено 5,4 млрд рублей, в том числе 4,8 млрд рублей из федерального бюджета и 599 млн рублей из областного, сообщила пресс-служба регионального Минсоца.

Отметим, с января 2021 года на 4,2% проиндексированы размеры областных государственных пособий и выплат семьям с детьми. Федеральные пособия гражданам, имеющим детей, с 1 февраля индексированы на 4,3%.

Накануне губернатор Алексей Текслер в своем обращении Законодательному собранию Челябинской области анонсировал последующее увеличение некоторых региональных выплат. В своем выступлении Алексей Текслер назвал поддержку семей ключевой задачей работы всего аппарата региональной и местной власти.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/yuzhnouraltsam-uvelichili-posobiya-i-pensii/