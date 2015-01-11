2021-05-28YEKT07:00:00 | Новости Городские новости В Озерске прошёл фестиваль искусств, посвящённый Дню славянской письменности и культуры Празднование этой даты стало значительным событием в культурной и духовной жизни Озерского городского округа. Пятый год подряд праздник готовится в рамках духовно-просветительской программы «Росток».

Напомним, что духовно-просветительская программа «Росток» реализуется в Озерском городском округе по инициативе мецената, уроженца Озерска Андрея Комарова.

– Праздник День славянской письменности и культуры приурочен ко дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия — создателей славянской азбуки. Вот уже пятый год подряд мы широко отмечаем этот праздник и вместе с программой «Росток» воспитываем интерес подрастающего поколения к языкознанию, литературе, искусству, знакомим с историческими вехам нашей страны и культуры. Уверена, что и в этом году насыщенная программа найдет отклик в сердцах зрителей и участников праздничных мероприятий, – отметила куратор духовно-просветительской программы «Росток» Ольга Стебунова.

По традиции праздник начался утром 23 мая с крестного хода, в котором ежегодно принимают участие духовенство и прихожане. После крестного хода, перед началом фестиваля искусств «Откуда есть и пошла Земля русская», к собравшимся обратился Благочинный Озерско - Кыштымского округа Челябинской епархии протоиерей Димитрий Шорин:

– Мы с вами должны быть ответственными и бережно относиться к сохранению культурного наследия, которое принесла на Русь православная вера. Мы должны не только сохранить, но и передать будущим поколениям веру, культуру, язык и историю, любовь к Родине, к святому православию и нашим ближним, чтобы и впредь совершать добрые дела и смело идти вперёд.

Начальник управления культуры Светлана Степанова

поблагодарила всех, кто принимал участие в подготовке праздника, вручила благодарственные письма.

В фестивале «Откуда есть и пошла Земля русская» приняли участие воспитанники Детской музыкальной школы №1 и творческие коллективы Культурно-досугового центра: хор «Гармония», танцевальный коллектив «Купава», ансамбль танца «Сорока», коллектив эстрадной песни «Шоу-класс», оркестр русских народных инструментов «Россияне», коллектив народного танца «Родничок», фольклорный ансамбль «Аюшка». Вокальные номера исполнили юные артисты детской школы вокального искусства при Челябинском государственном академическом театре оперы и балета им. М.И. Глинки. В праздничном мероприятии традиционно принимают участие работники Центральной городской библиотеки.

В этот день на площадке храмового комплекса была организована «Площадь мастеров». Свои работы представили уральские мастера из Озерска, Кыштыма и Миасса. Для юных озерчан прошли мастер-классы по прикладному творчеству и колокольному звону, творческие игры и увлекательный квест. Также в этот день Детская художественная школа Озерска организовала выездной пленэр – юные художники постарались сохранить в своих рисунках лучшие моменты праздника.

Все участники фестиваля были отмечены благодарственными письмами.

В числе гостей мероприятия на празднике присутствовал и глава округа Евгений Щербаков. Он отметил, что всё было организовано на самом высоком уровне:

– У нас сильные культурные традиции в округе. Кроме того, надо помнить о своих истоках, о том, как создавалась наша письменность, и о том, что русская литература является одной из самых глубоких и лучших в мире. Я рад, что сегодня здесь много детей – это преемственность поколений. Дети вовлечены в творческий познавательный процесс, что способствует их духовному развитию.

С 2015 года в рамках социального партнёрства округ тесно сотрудничает с Андреем Ильичом Комаровым. В рамках этого сотрудничества реализуется много замечательных проектов и этот праздник – один из них. В городе строится ледовая арена «Высота», идёт реконструкция Детской музыкальной школы №1, проводятся мероприятия в рамках духовно-просветительской программы «Росток». Хочу выразить огромную благодарность нашему земляку Андрею Ильичу Комарову.

Фото Александра Абросимова и духовно-просветительского фонда «Росток».

































































































































































Информация предоставлена: Напомним, что духовно-просветительская программа «Росток» реализуется в Озерском городском округе по инициативе мецената, уроженца Озерска– отметила куратор духовно-просветительской программы «Росток»По традиции праздник начался утром 23 мая с крестного хода, в котором ежегодно принимают участие духовенство и прихожане. После крестного хода, перед началом фестиваля искусствк собравшимся обратился Благочинный Озерско - Кыштымского округа Челябинской епархии протоиерейНачальник управления культурыпоблагодарила всех, кто принимал участие в подготовке праздника, вручила благодарственные письма.В фестивале «Откуда есть и пошла Земля русская» приняли участие воспитанники Детской музыкальной школы №1 и творческие коллективы Культурно-досугового центра: хор «Гармония», танцевальный коллектив «Купава», ансамбль танца «Сорока», коллектив эстрадной песни «Шоу-класс», оркестр русских народных инструментов «Россияне», коллектив народного танца «Родничок», фольклорный ансамбль «Аюшка». Вокальные номера исполнили юные артисты детской школы вокального искусства при Челябинском государственном академическом театре оперы и балета им. М.И. Глинки. В праздничном мероприятии традиционно принимают участие работники Центральной городской библиотеки.В этот день на площадке храмового комплекса была организована. Свои работы представили уральские мастера из Озерска, Кыштыма и Миасса. Для юных озерчан прошли мастер-классы по прикладному творчеству и колокольному звону, творческие игры и увлекательный квест. Также в этот день Детская художественная школа Озерска организовала выездной пленэр – юные художники постарались сохранить в своих рисунках лучшие моменты праздника.Все участники фестиваля были отмечены благодарственными письмами.В числе гостей мероприятия на празднике присутствовал и глава округаОн отметил, что всё было организовано на самом высоком уровне:Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-05-28YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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