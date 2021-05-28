В минувшее воскресенье продолжил работу проект «Летний театр»

В полдень в парке прошла сказка для малышей «Давай дружить, Ромашка!», автором и режиссером которой является художественный руководитель театра Андрей Сюськин/

Дети радостно реагировали на приключения, происходящие с героиней истории прелестной Ромашкой, которая обретает новых друзей. В завершении актеры пообщались с маленькими зрителями, пожелали им также найти друзей.

Запланированную на вечер читку в рамках проекта DramaClub из-за погодных условий пришлось перенести в здание театра «Наш дом».

Напомним, что, если погода не соответствует нормам, в пятнадцать часов принимается решение о переносе спектакля. Соответствующее объявление появляется в «ВКонтакте» и на сайте театра, все зрители обзваниваются. В ситуации форс-мажора, если дозвониться до кого-то не удалось, на площадке летнего театра дежурит машина, которая быстро доставит зрителей в здание театра.

30 мая любители театра расположились в малом зале, где прошла читка пьесы Жана Батиста Мольера «Скупой». Зрители окунулись в притягательный мир пьесы, написанной без малого, четыреста лет назад. Режиссер читки и постановщик спектакля Никита Трофимов предложил послушать текст, а впоследствии, на премьере увидеть, что же из этого получилось.

Одним из самых ярких моментов читки стал диалог Гарпагона в исполнении Андрея Иодловского и Фрозины в исполнении заслуженной артистки России Елены Шибакиной, со смеху покатывался не только зал, но и коллеги по творческому цеху. На протяжении двух часов в зале царило неудержимое веселье, театралы хохотали и аплодировали. Выяснилось, что каждый из зрителей нашел в пьесе близкую тему. Зримое воплощение спектакля на сцене театра «Наш дом» состоится в день открытия 74 сезона.

В воскресенье 6 июня в 12 часов детей и их родителей порадует интерактивное представление «Где-то на диком Западе». В 18 часов заслуженные артисты России Елена Шибакина и Николай Скрябин пригласят истинных театралов на неувядающую «Персидскую сирень», которая с успехом идет в театре уже 24 года.

Подробнее статью можно прочитать на сайте театра «Наш дом»: https://teatr-ozersk.ru/news/84-novosti-73-go-teatralnogo-sezona-2020-2021/1067-moler-nash-sovremenn...

Фото Владимира Чиркова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47137/