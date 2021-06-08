2021-06-09YEKT05:00:00 | Новости Городские новости Призвание – отдавать тепло души. Социальных работников поздравили депутаты 8 июня председатель Собрания Депутатов Сергей Гергенрейдер и его заместитель Андрей Кузнеченков посетили Озерский центр содействия семейному воспитанию, в котором находятся на обслуживании двадцать детей-инвалидов.

Несмотря на то, что труд работников учреждения нельзя назвать простым и лёгким, в праздничный день и сотрудники, и воспитанники встречали гостей тепло и по-домашнему, дети своими силами подготовили небольшой концерт. Все были по-настоящему рады простому человеческому вниманию и доброжелательному отношению. Вместе с представителями депутатского корпуса с профессиональным праздником своих коллег поздравила начальник управления социальной защиты населения Лилия Солодовникова:

– Мне всегда приятно в такие дни сказать вам слова благодарности. Мы с вами много общаемся по работе, а счастливых радостных минут у нас, к сожалению, не так много. Пользуясь случаем хочу поблагодарить вас за ваше доброе сердце, за то, что в свою работу вы вкладываете душу. В период коронавируса вы оставляли свои семьи и находились здесь на рабочих местах. Всем вам низкий поклон, спасибо за работу. Я очень рада, что в нашей команде работают такие профессионалы и неравнодушные люди. С праздником!

Исполняющий обязанности директора центра Ольга Лыкова, обращаясь к коллективу, подчеркнула, что очень рада работать рядом с такими замечательными людьми, которые очень нужны детям, пожелала всем благополучия, спокойствия и выдержки.

За добросовестный труд и многолетнюю работу Сергей Гергенрейдер и Андрей Кузнеченков вручили работникам центра содействия семейному воспитанию благодарственные письма. Многие из работников неотлучно находятся со своими подопечными, поэтому депутаты зашли в каждую группу, познакомились со всеми лично, и тех, кто не смог присутствовать на празднике, поздравили на рабочих местах.

Важно отметить, что центр содействия семейному воспитанию, который ранее назывался домом-интернатом для детей-инвалидов является учреждением уникальным (был открыт в 1994 году). Уникальность учреждения заключается в том, что детей в возрасте от 4 до 18 лет с физическими и умственными отклонениями разной степени тяжести здесь немного, всего двадцать. Поэтому есть возможность создать для них условия максимально близкие к домашним. Все дети из Озерска. Кроме того, что они находятся под присмотром, получают качественный уход, многие из них не теряют связь со своими родными, родители могут брать детей домой. Есть группы с дневным пребыванием, как в детском саду. Дети получают здесь медицинский уход, проходят реабилитационные мероприятия.

В коллективе учреждения работают 34 человека. Работают они по сменам, дежурят в том числе и ночью, поскольку дети должны под присмотром круглосуточно. Благодаря терпению и доброму отношению воспитателей, многие из них именно здесь приобретают самые простые бытовые навыки. Работа с такими детьми требует совершенно особого подхода, с ними нелегко найти контакт. Тем не менее всех своих подопечных ребят работники центра считают родными.



Информация предоставлена: Несмотря на то, что труд работников учреждения нельзя назвать простым и лёгким, в праздничный день и сотрудники, и воспитанники встречали гостей тепло и по-домашнему, дети своими силами подготовили небольшой концерт. Все были по-настоящему рады простому человеческому вниманию и доброжелательному отношению. Вместе с представителями депутатского корпуса с профессиональным праздником своих коллег поздравила начальник управления социальной защиты населенияИсполняющий обязанности директора центраобращаясь к коллективу, подчеркнула, что очень рада работать рядом с такими замечательными людьми, которые очень нужны детям,пожелала всем благополучия, спокойствия и выдержки.За добросовестный труд и многолетнюю работувручили работникам центра содействия семейному воспитанию благодарственные письма. Многие из работников неотлучно находятся со своими подопечными, поэтому депутаты зашли в каждую группу, познакомились со всеми лично, и тех, кто не смог присутствовать на празднике, поздравили на рабочих местах.Важно отметить, что центр содействия семейному воспитанию, который ранее назывался домом-интернатом для детей-инвалидов является учреждением уникальным (был открыт в 1994 году). Уникальность учреждения заключается в том, что детей в возрасте от 4 до 18 лет с физическими и умственными отклонениями разной степени тяжести здесь немного, всего двадцать. Поэтому есть возможность создать для них условия максимально близкие к домашним. Все дети из Озерска. Кроме того, что они находятся под присмотром, получают качественный уход, многие из них не теряют связь со своими родными, родители могут брать детей домой. Есть группы с дневным пребыванием, как в детском саду. Дети получают здесь медицинский уход, проходят реабилитационные мероприятия.В коллективе учреждения работают 34 человека. Работают они по сменам, дежурят в том числе и ночью, поскольку дети должны под присмотром круглосуточно. Благодаря терпению и доброму отношению воспитателей, многие из них именно здесь приобретают самые простые бытовые навыки. Работа с такими детьми требует совершенно особого подхода, с ними нелегко найти контакт. Тем не менее всех своих подопечных ребят работники центра считают родными.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-06-09YEKT05:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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