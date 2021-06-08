Призвание – отдавать тепло души. Социальных работников поздравили депутаты

Несмотря на то, что труд работников учреждения нельзя назвать простым и лёгким, в праздничный день и сотрудники, и воспитанники встречали гостей тепло и по-домашнему, дети своими силами подготовили небольшой концерт. Все были по-настоящему рады простому человеческому вниманию и доброжелательному отношению. Вместе с представителями депутатского корпуса с профессиональным праздником своих коллег поздравила начальник управления социальной защиты населения Лилия Солодовникова:
– Мне всегда приятно в такие дни сказать вам слова благодарности. Мы с вами много общаемся по работе, а счастливых радостных минут у нас, к сожалению, не так много. Пользуясь случаем хочу поблагодарить вас за ваше доброе сердце, за то, что в свою работу вы вкладываете душу. В период коронавируса вы оставляли свои семьи и находились здесь на рабочих местах. Всем вам низкий поклон, спасибо за работу. Я очень рада, что в нашей команде работают такие профессионалы и неравнодушные люди. С праздником!
Исполняющий обязанности директора центра Ольга Лыкова, обращаясь к коллективу, подчеркнула, что очень рада работать рядом с такими замечательными людьми, которые очень нужны детям, пожелала всем благополучия, спокойствия и выдержки.
За добросовестный труд и многолетнюю работу Сергей Гергенрейдер и Андрей Кузнеченков вручили работникам центра содействия семейному воспитанию благодарственные письма. Многие из работников неотлучно находятся со своими подопечными, поэтому депутаты зашли в каждую группу, познакомились со всеми лично, и тех, кто не смог присутствовать на празднике, поздравили на рабочих местах.
Важно отметить, что центр содействия семейному воспитанию, который ранее назывался домом-интернатом для детей-инвалидов является учреждением уникальным (был открыт в 1994 году). Уникальность учреждения заключается в том, что детей в возрасте от 4 до 18 лет с физическими и умственными отклонениями разной степени тяжести здесь немного, всего двадцать. Поэтому есть возможность создать для них условия максимально близкие к домашним. Все дети из Озерска. Кроме того, что они находятся под присмотром, получают качественный уход, многие из них не теряют связь со своими родными, родители могут брать детей домой. Есть группы с дневным пребыванием, как в детском саду. Дети получают здесь медицинский уход, проходят реабилитационные мероприятия.
В коллективе учреждения работают 34 человека. Работают они по сменам, дежурят в том числе и ночью, поскольку дети должны под присмотром круглосуточно. Благодаря терпению и доброму отношению воспитателей, многие из них именно здесь приобретают самые простые бытовые навыки. Работа с такими детьми требует совершенно особого подхода, с ними нелегко найти контакт. Тем не менее всех своих подопечных ребят работники центра считают родными.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа