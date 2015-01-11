Летний вояж «Золотого петушка»

Вновь театр кукол гастролирует по области. Первый на пути следования город Южноуральск, а потом Троицк, Миасс, Сатка. Путешествие финансируется Министерством культуры Челябинской области в рамках проекта "Театрально-концертный зал".

Задача гастрольного тура - сделать театральное искусство доступным всем, даже жителям отдаленных районов Южного Урала.

Программа получила финансовую поддержку областного правительства. В рамках проекта по всему региону организованы постоянно действующие концертные площадки во дворцах и домах культуры.

Летом 2021 года показываем "Дорожную азбуку", очень своевременный и нужный спектакль о безопасности детей на дорогах. В главных ролях Роман Соловьев, Алена Захарчук и Сабина Ильсимбетова.

Первый на пути следования - Южноуральск. Город был основан в 1963 году на месте рабочего поселка, рождение которому дала Южноуральская государственная районная электростанция. Однако история этого поселения уходит к XVIII веку, когда вблизи этой территории казаки Исетского войска основали Нижнеувельскую крепость, которая была призвана связывать Челябинскую и Троицкую крепости. Город промышленный, но при этом в нем светлые широкие улицы, аллеи, малые архитектурные формы, большие площади и пространства для прогулок людей.

Вот в таком уютном городе с богатой историей показываем "Дорожную азбуку", очень своевременный и нужный спектакль о безопасности детей на дорогах.

Его придумал главный режиссер театра кукол Дмитрий Ерохин. Прежде, чем он написал пьесу - сам изучил все правила дорожного движения и даже получил консультацию в ОГИБДД.

Художник-постановщик Эльвира Курманова создала цветные модули, которые легко складываются в дома и пешеходные переходы. Интерактивное участие зрителей помогает легче усваивать трудные правила. А музыка Сергея Гальперина запоминается сразу и надолго! Выходя из театра кукол часто можно услышать, как дети напевают: "Налево, направо - идём!" Так поется в песенке из спектакля, которая помогает правильно перейти улицу.

А дальше едем в солнечный город Троицк. Старый купеческий, с красивой архитектурой, своего рода музей под открытым небом. Он расположен в Челябинской области на левом берегу реки

Уй, в устье реки Увелька. Рядом проходит граница с Казахстаном. Троицк – самый солнечный город Урала и один из самых солнечных в России.

Троицк был основан 19 июня 1743 года наместником Оренбургского края И.И. Неплюевым как крепость Уйской пограничной линии для защиты земель от набегов кочевников. Название было дано по церковному празднику Троица. Так получилось, что И.И. Неплюев остановился на этом месте именно в Троицу.

Через Троицк проходил главный караванный путь из Азии в Европу. Напротив крепости на правом берегу реки Уй был построен меновой двор, который существовал до 1915 года, а также пограничная таможня.

Артисты театра кукол "Золотой петушок" Роман Соловьев, Алена Захарчук и Сабина Ильсимбетова впервые в старинном городе Троицк. Путешествуем, совмещая приятное с полезным.

А впереди еще Миасс и Сатка…

Информация театра кукол "Золотой петушок"

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/47298/