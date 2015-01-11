В Озерске активно идет окос травы

Работы выполняют: ООО «Спецтехплюс», ИП Вострякова, ИП Плешков (с. Новоандреевка), ИП Добрынина. За каждым подрядчиком закреплено порядка девяти-десяти улиц. Общая площадь территорий, запланированных к окосу нынешним летом, составляет более 100 тысяч квадратных метров. Работы идут ежедневно в соответствии с утвержденными планами-графиками, окашиваются газоны вдоль улиц между тротуарами и проезжей частью. Отметим, что на улично-дорожной сети параллельно с выкашиванием травы проводится обрезка кустарников. Для обеспечения безопасности на дорогах особое внимание уделяется перекрёсткам и пешеходным переходам.
На сегодняшний день выполнены окосы на проспекте Ленина и на улицах: Свердлова, Верхней, Восточной, Колыванова, Семашко, Комсомольской, Советской, Октябрьской и Иртяшской, вдоль Озерского шосссе, а также на б. Луначарского, на проезде Связи и на Комсомольском проезде. Вчера траву выкашивали на ул. Пушкина. Начался окос на проспектах Победы и К.Маркса, на улицах – Семёнова, Космонавтов, Монтажников, а также вдоль Озерского шоссе и в микрорайоне Заозёрный.
В течение сезона окосы запланировано проводить в три этапа. Первый должен быть завершён 25 июня, соответственно второй и третий – 25 июля и 25 августа.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа