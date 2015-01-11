И снова о тополином пухе!

Наступила пора цветения тополей. Напоминаем, что тополиный пух – это легковоспламеняющийся природный материал.

«Ковер» тополиного пуха, лежащий на земле способен моментально воспламениться при попадании на него, например, непогашенной спички.

Повышенную опасность скопления тополиного пуха представляют поверх сухой травы, на бордюрах, автомобильных парковках, между деревянными строениями и гаражами.

Убедительная просьба к жителям округа:

· не поджигать тополиный пух и пресекать игры детей и подростков, связанных с его поджиганием;

· провести беседу с детьми об опасности подобных игр;

· не пользоваться источниками открытого огня вблизи скопления пуха;

· при курении – тщательно тушить спички и окурки и выбрасывать в урну (любителям покурить на балконе, рекомендуется использовать пепельницу).

Помните! Пожар легче предотвратить, чем потушить!

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47384/