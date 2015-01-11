В пришкольных лагерях Озерска кипит жизнь: дети участвуют в массе интересных мероприятий, играх, квестах, эстафетах

В пришкольном лагере «Сказочная страна» (школа № 37) прошли несколько ярких мероприятий, посвящённых летней тематике смены «Разноцветное лето». В день открытия лагеря «Здравствуй, разноцветное лето!» открыли летний оздоровительный сезон стихами, песнями, загадками и подвижными играми. К 221-летию А.С. Пушкина в лагере прошла интерактивная игра по станциям: «Сказочный шатёр» со Звездочётом, «У Лукоморья» с Бабой Ягой, «В гостях у няни» с няней Ариной Родионовной и «Цветок А.С. Пушкину», на которой ребята каждого отряда изготовили открытку – «подарок поэту».

В День полезных дел в лагере, воспитатели с детьми провели викторину по правилам дорожного движения «Знатоки дорожных правил». Ребята ещё раз вспомнили и закрепили основные правила дорожного движения для пешеходов.

В День приключений в «Сказочной стране» ждали гостей из ЦКиДМ «Мир» с развлекательной программой «Ура, каникулы!». Ребята беззаботно провели время с главным героем программы – Человеком-пауком. Уставшие, но довольные ребята долго вспоминали этот день, проведённый с супергероем.

В городском оздоровительном лагере "Светлячок" при МБОУ СКОШ №36 III-IV видов 10 июня прошла квест-игра по пожарной безопасности «Готовность 01», на которую была приглашена и команда будущих первоклассников из соседнего детского сада №15. В игре участвовали ребята разного возраста, но всем было интересно и весело. При подготовке большое внимание уделялось каждому заданию, ведь нужно, чтобы они не только показывали знания ребят, но и были увлекательными для прохождения.

Самые весёлые старты состоялись в спортивном зале - эстафета с элементами преодоления препятствий, работы с огнетушителем. Ребята узнали, в каком порядке нужно надевать настоящую форму пожарных - боёвку, и попробовали это сделать самостоятельно. Малыши из детского сада нисколько не уступали в ловкости и быстроте ребятам из городского лагеря. В результате все дети получили не только новые знания и умения, но и награды из рук спасателей.

В преддверии Дня России в ГДОЛ при школе №25 проводились различные мероприятия, направленные на воспитание у детей нравственно – патриотических чувств любви к своей Родине – России.

11 июня состоялся праздник, посвященный Дню России, в котором приняли участие все дети, посещающие эту смену.

На торжественной линейке детям рассказали, что День России символизирует единство всего нашего многонационального народа, напоминает, что все несут ответственность за настоящее и будущее нашей Родины. Дети рассказывали стихи и пели песни о России. В фойе школы силами учащихся и педагогов была оформлена выставка по тематике праздника и символике нашей страны. А завершился этот праздничный день большой легкоатлетической эстафетой, в которой с большим удовольствием приняли все желающие.

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