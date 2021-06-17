Эксперт назвал сроки возобновления отдыха в Турции

Член президиума Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян оценил возможность скорого возобновления авиаперелетов в Турцию – по его мнению, запрет будет снят после 21 июня.

Именно до 21 июня действует запрет на пассажирские авиаперевозки. По мнению Мкртчяна, пандемическая обстановка в Турции складывается таким образом, что после этой даты туризм станет вновь возможным.

«Когда было первое закрытие Турции 12 апреля, там заболевало в день почти 60 тыс. человек. Во время продления закрытия 1 июня там уже заболевало 12 тыс. человек. Сегодня заболевает меньше семи тысяч человек, это общие данные по Турции. Если брать побережье, где летом отдыхают 90% наших сограждан, – то меньше трех тысяч. Кроме того, более 90% наших сограждан не покидают территорию отеля, там есть весь инфраструктурный набор для отдыха – аквапарки, бассейны, рестораны, магазины, детские клубы. Уже было две проверки наши официальные в Турции в этот период, проверяющие говорят о том, что ситуация улучшается», – отметил Алексан Мкртчян.

По сообщению Forbes, российский оперштаб по борьбе с коронавирусом рассматривает вариант открытия авиасообщения с Турцией с 1 июля.

Сейчас между странами есть только два регулярных рейса в неделю – из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву.

https://dostup1.ru/society/Expert-nazval-sroki-vozobnovleniya-otdyha-v-Turtsii_138143.html