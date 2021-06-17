В России появится лекарство от COVID-19 в виде жвачки

Минобороны РФ приступило к разработке лекарства от коронавируса – оно будут иметь форму жевательных таблеток или пастилы.

Как сообщает издание, Работу над препаратом ведет 48-й ЦНИИ Минобороны, который ранее совместно с НИЦ имени Гамалеи участвовал в создании вакцины «Спутник V». Эту информацию подтвердил РБК директор ЦНИИ полковник Сергей Борисевич.

«Да, работы в данном направлении ведутся», – сообщил Борисевич.

Сообщается, что препарат будет способствовать выработке барьерного иммунитета от COVID-19. А после испытаний его будут включать в различные схемы лечения и профилактики коронавирусной инфекции.

https://dostup1.ru/medicine/V-Rossii-poyavitsya-lekarstvo-ot-COVID-19-v-vide-zhvachki_138125.html