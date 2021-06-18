Новости с Александрой Лебедевой (20.06.2021 г)

Статистика по COVID-19 за минувшие сутки показывает ухудшение ситуации с заболеваемостью в Челябинской области – число выявленных за сутки носителей коронавируса приблизилось к сотне, а смертность вернулась к высоким весенним показателям Подробнее
Администрация заповедника «Аркаим» попросила туристов воздержаться от поездок в заповедник с 19 по 22 июня. Как раз в эти дни, а именно 21 июня, в день летнего солнцестояния, «Аркаим» притягивает массу гостей. Ограничения связаны с угрозой распространения COVID-19 Подробнее
16 июня 2021 года, около 23 часов 08 минут, в городе Озерск, на ул. Дзержинского (рядом с СНТ № 9), водитель, 2002 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ - 21063, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте Подробнее