Новости с Александрой Лебедевой (20.06.2021 г)

Администрация заповедника «Аркаим» попросила туристов воздержаться от поездок в заповедник с 19 по 22 июня. Как раз в эти дни, а именно 21 июня, в день летнего солнцестояния, «Аркаим» притягивает массу гостей. Ограничения связаны с угрозой распространения COVID-19 Подробнее