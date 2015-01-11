Детский парк – место притяжения маленьких озерчан

19 июня территория Детского парка стала местом притяжения маленьких озерчан и их родителей: на верхней площадке состоялась интерактивная программа «ИграйГрад», приуроченная ко Дню города.

Несмотря на пасмурную погоду, ведущие смогли создать позитивное настроение участникам, мальчишки и девчонки с радостью играли в веселые игры.

Кроме того, в Детском парке течение всего дня действовала акция «Идем на снижение!», на любом из аттракционов можно было покататься по сниженной цене.

Фото Александра Абросимова

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47443/