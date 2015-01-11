В ДЭБЦ прошло мероприятие с участием клуба исторической реконструкции «Восточный отряд»

В преддверии Дня памяти и скорби, к 80 летию начала Великой Отечественной войны, в Детском эколого-биологическом центре было проведено мероприятие «Мы помним, мы гордимся».

22 июня 1941 года является одной из самых печальных дат в истории России. В этот день началась Великая Отечественная война. В этом году накануне 22 июня клуб исторической реконструкции "Восточный Отряд" на площадке ДЭБЦ представил экспонаты времен Великой Отечественной Войны. Руководитель клуба Олег Власов и члены клуба познакомили детей с оружием, формой советских солдат и солдат гитлеровской Германии.После беседы и знакомства с экспонатами ребята посетили музей под открытым небом «Блиндаж», построенный к 70 летию Победы.

С каждым годом всё меньше остается живых свидетелей событий тех лет, поэтому забота о сохранении вечной памяти должна быть всенародной. Подобные мероприятия формируют у подрастающего поколения патриотические качества и чувства сопричастности к истории Отечества и ее Вооруженных Сил.

Педагоги надеются, что сотрудничество ДЭБЦ и "Восточного Отряда" будет продолжено.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47453/