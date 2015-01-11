В День памяти и скорби в Озерске состоялось возложение цветов и венков к Вечному огню

22 июня – печальная и памятная дата. В этот день 80 лет назад войска гитлеровской Германии вторглись на территорию Советского Союза. Именно в этот день летом 1941 года началась самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны. Она потребовала напряжения всех сил и затронула практически всех жителей СССР. В День памяти и скорби Россия вспоминает о жертвах войны. В Озерском городском округе по традиции, как и в День Победы, в день начала войны возлагаются венки к Вечному огню.
– В годы Великой Отечественной войны весь народ от мала до велика встал на защиту нашей Родины. Четыре года советские люди воевали на фронтах, трудились в тылу. Мы всегда должны помнить о подвигах наших дедов и прадедов, о тех, кто отстоял нашу независимость. Вечная память Героям, – отметил глава округа Евгений Щербаков.
Главные события первых часов долгого летнего дня разворачивались на сухопутных западных рубежах Советского Союза. На расстоянии взгляда через оптические приборы, расположились две военные армады: немецко-фашистские войска и гарнизоны западных военных округов Красной Армии. Ожесточенная борьба с гитлеровскими захватчиками длилась 1418 дней, погибли более 27 миллионов граждан, десятки миллионов получили ранения.
– Война прошла через каждую семью, унесла миллионы жизней, разрушила судьбы людей. Мы должны помнить тех, кто отстоял независимость нашей Родины, подарил нам возможность жить и растить детей в свободной стране, – сказал Сергей Гергенрейдер.
Особые слова руководители органов местного самоуправления адресовали участвовавшим в церемонии возложения цветов членам озерского отделения общественной организации детей погибших участников войны «Память сердца». Они пожелали им здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Вместе с присутствующими глава округа и председатель Собрания депутатов возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших минутой молчания.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа