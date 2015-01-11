В День памяти и скорби в Озерске состоялось возложение цветов и венков к Вечному огню

Ровно 80 лет назад, в ночь с 21 на 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней и в корне изменившая ход истории. Война коснулась всех жителей нашей страны, об этой трагедии знают в каждой семье Подробнее