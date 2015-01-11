В программе «С любовью к Озерску» приняли участие: «Золушка», «Шоу-класс», «Зарево», «Альянс», группа «Русский стиль», хореографическая студия «Вдохновение», Ольга Сафарбакова, Елена Фокина, Дмитрий Капин, Евгений Задоя, Катерина Андреева, Наталья Назарова.
Детская библиотека провела для юных жителей Озерска игру, в которой они могли проверить знания об истории города.
Военный духовой оркестр ордена Красной Звезды дивизии по охране важных государственных объектов и специальных грузов Уральского округа войск национальной гвардии также поздравил жителей Озерска, выступив на сцене парка культуры и отдыха и исполнив популярные мелодии.Вечером в сквере 40-летия Победы состоялся праздничный красочный салют, который расцветил небо над городом и озером Иртяш.
Формат мероприятий, без масштабных массовых гуляний и приглашенных звезд был обусловлен необходимостью мер профилактики распространения коронавирусной инфекции.
Фото Александра Абросимова, Павла Сидорова.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа