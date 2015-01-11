Актерское Трио «Трое» — победитель Российского фестиваля театральных капустников

Актеры театра «Наш дом» Юлия Гусева, Вохобжон Азимов и Андрей Иодловский заняли первое место в XVIII Российском фестивале театральных капустников "Веселая коза».

Уникальный и единственный в РФ фестиваль театральных капустников «Веселая коза» был придуман в Нижнем Новгороде и впервые проведен в 1993 году. За годы существования он приобрел огромную популярность и массу поклонников не только в родном регионе.

Традиционно на суд жюри свои номера представили актеры со всех уголков нашей страны. В состав жюри фестиваля в этом году вошли актер и режиссер Эдуард Радзюкевич, актер и сценарист Сергей Плотов, актер, сценарист и поэт Вадим Жук, актер и певец Иван Замотаев и редакторы журнала «Красная бурда». Эксперты не только определили победителей и подробно разобрали каждую представленную работу, но и выступили вместе с лауреатами на гала-концерте фестиваля, который состоялся 21 июня в Нижегородском театре драмы имени М. Горького.

Информация предоставлена театром "Наш дом"

https://teatr-ozersk.ru/news/84-novosti-73-go-teatralnogo-sezona-2020-2021/1075-aktjorskoe-trio-troe...

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47464/