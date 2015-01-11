Волонтеры Победы зажгли «Свечи памяти»

Ровно 80 лет назад, в ночь с 21 на 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней и в корне изменившая ход истории. Война коснулась всех жителей нашей страны, об этой трагедии знают в каждой семье.

В знак памяти о тех страшных днях и подвигах наших предков, ровно в 4 часа утра «Волонтеры Победы» Озерского городского округа зажгли свечи в сквере 40-летия Победы.

- Благодаря акции "Свеча памяти" мы сохраняем историческую память, можем почтить наших дедов и прадедов. Эта ночь объединяет всех неравнодушных, тех, в чьих сердцах жива память о событиях и последствиях страшной кровопролитной войны, - говорят добровольцы.

Международная акция «Свеча памяти» прошла в России и более чем 20 странах мира. В память о погибших в годы Великой Отечественной войны вечером и ночью 21 июня у мемориалов и памятников зажглись тысячи свечей.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47459/