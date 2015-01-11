В Озерске будут судить поставщиков фальсифицированного масла в соцучреждения

В Озерске будут судить директоров 2 фирм, которые несколько лет поставляли в бюджетные учреждения фальсифицированное сливочное масло.

По версии следствия, обвиняемые, директор ООО «Торговый дом «Продхолдинг» и директор ООО «Фортуна», в 2017-2020 годах путем обмана своих контрагентов по государственным контрактам – различных бюджетных учреждений – произвели поставку менее ценного и не соответствующего условиям заключенных договоров товара «масло сливочное», не отвечающего требованиям ГОСТ по своим физико-химическим показателям, причинив восьми организациям имущественный ущерб в сумме свыше 330 тыс. рублей.

Им вменяется пункт «а» части 2 ст атьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Озерский городской суд для рассмотрения по существу.

https://dostup1.ru/society/V-Ozerske-budut-sudit-postavschikov-falsifitsirovannogo-masla-v-sotsuchrezhdeniya_138215.html