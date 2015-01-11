Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 23.06.2021 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
1. Сегодня среда 23 июня
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была + 15 град. С
• атмосферное давление 741 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 95%
• ветер северо-восточный 3-5 м/с
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП, без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время отключения
1 В сетях холодного водоснабжения
П. Татыш ,Трудящихся 24,25,26,27,28,30,32,34,35,36,37,38,39,39а,41
К.Маркса 11 п-1, Монтажников 54 п-1 9 до окончания
Гайдара 11 п-4 , Гайдара 6 , Октябрьская16
Монтажников 52 2-п С 9 до 12 часов
Гайдара 24 (9,10,11) -п С 9 до 13 часов
К.Маркса 32а 2п, К.Маркса 22-1п С 9 до 14 часов
Калинина 9 С 13 до 16 часов
2 В сетях электро-снабжения
Мишенкова 1,3,4/2 С 9 до 12 часов
3 В сетях горячего водоснабжения
К.Маркса 11 1-п, Монтажников 54 п-1 С 9 до окончания
Гайдара 11 п-4, Гайдара 6 , Октябрьская16,
Монтажников 52 2-п, , К.Маркса 6 2-п С 9 до 12 часов
К.Маркса 32а 2п, К.Маркса 22-1п С 9 до 14часов
Луначарского 23 п-3 С 10 ДО 12 часов
Калинина 9 С 13 до 16часов
Луначарского 23 п-4 С 14 до 16часов
Гайдара 24 (9,10,11) -п С 9 до 13 часов