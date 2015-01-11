В Минэкологии Челябинской области назвали предварительную причину мора рыбы в реке Ай

В министерстве экологии Челябинской области начали проверку по факту массового мора рыбы в реке Ай – специалисты выехали к месту происшествия для забора воды.

По словам замминистра экологии Виталия Безрукова, это не единичные факты. Похожую ситуацию жители области наблюдали в этом году на Айском пруду и на других водоемах региона.

«Все они были связанны с естественными и природными причинами: аномальной жарой, большой прогреваемостью водоемов вследствие падения уровня воды и цветения сине-зеленых водорослей», – сообщил Безруков.

По его словам угрозы жизни и здоровью жителей нет.

https://dostup1.ru/society/V-Minekologii-Chelyabinskoy-oblasti-nazvali-predvaritelnuyu-prichinu-mora-ryby-v-reke-Ay_138213.html