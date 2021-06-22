Каслинский завод изготовил для Челябинска памятник подвигу врачей

Каслинский завод архитектурно-художественного литья (ООО «КЗАХЛ», входит в Группу Мечел) отлил бронзовый памятник, посвященный героической борьбе челябинских медицинских работников с пандемией коронавируса.

Памятник представляет собой фигуру врача в медицинском халате – медик разрывает кольцо, символизирующее вирус. Монумент высотой 2,5 метра олицетворяет готовность к победе над пандемией.

Концепцию памятника выбрал и утвердил попечительский совет при Законодательном Собрании Челябинской области. Администрация Челябинска одобрила предложение законодателей.

Модель монумента создавалась в творческом содружестве Каслинского завода и скульптурной мастерской заслуженного художника РФ Александра Лохтачева (г. Златоуст).

Каслинские мастера приложили немало усилий, чтобы в кратчайшие сроки и с фирменным качеством перевести модель в гипс, а затем отформовать, отлить, собрать и патинировать скульптуру.

Памятник уже установлен в центре Челябинска, в сквере, носящем имя Степана Андриевского, легендарного врача, который в XVIII веке успешно боролся в Челябинске с эпидемией сибирской язвы. Торжественное открытие монумента намечено на 25 июня.

https://dostup1.ru/society/Kaslinskiy-zavod-izgotovil-dlya-Chelyabinska-pamyatnik-podvigu-vrachey_138257.html