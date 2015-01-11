Итоги проведения оперативно-профилактического мероприятия «Район»

18 июня на территории Озерского городского округа сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Район», целью которого является профилактика, выявление и пресечение административных правонарушений и преступлений.

В мероприятии приняли участие сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск, представители Администрации и собрания депутатов Озерского городского округа, народных дружин и Общественного совета при УМВД, сотрудники Управления Росгвардии Челябинской области, частных охранных предприятий и иных взаимодействующих структур.

В ходе проведения операции «Район» сотрудники полиции задержали 5 граждан по подозрению в совершении преступлений.

Выявлено 82 административных правонарушения, из них в области дорожного движения – 23, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность –27, за иные правонарушения – 32.

В ходе отработки жилого сектора сотрудники полиции проверили 13 мест концентрации правонарушителей. Всего за операцию было проверено 206 лиц подучетной категории, из них 22 лица, состоящих под административным надзором, 116 лиц - состоящих на профилактических учетах.

Полицейские совместно с сотрудниками ФПС (МЧС) проверили пляжные территории, напоминали гражданам о пожарной безопасности и раздали информационные листовки по соблюдению этих правил.

Инспекторы отдела по делам несовершеннолетних совместно представителями комиссии по делам несовершеннолетних администрации Озерского городского округа посетили по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах с целью проверки условий их проживания. Всего было посещено 63 подучетных подростков и 44 родителя, отрицательно влияющих на детей. Выявлено 5 фактов неисполнения обязанностей по воспитанию детей.

Проверено 15 объектов торговли (5 торговых точек, реализующих табачную продукцию, 10 торговых точек - алкогольную). Выявлен 1 факт реализации алкогольной продукции несовершеннолетнему. Фактов реализации бестабачной продукции (снюсов) не выявлено.

Также проверено 7 владельцев огнестрельного оружия, выявлено 1 административное правонарушение по ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ (Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему).

Сотрудниками полиции совместно с инспекторами уголовно-исполнительной инспекции проверено 29 лиц, состоящих на профилактических учетах.

Кроме того, участковыми уполномоченными полиции проведена профилактическая работа с гражданами в жилом секторе. Полицейские раздавали жителям информационные листовки и рассказали о наиболее

распространенных способах совершения мошеннических действий и мерах по их недопущению.

Подобные мероприятия полиция проводит на постоянной основе.

Пресс-служба УМВД России по ЗАТО г. Озерск