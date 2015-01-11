Глава округа и депутаты потребовали срочно восстановить водоснабжение дома на Гайдара, 5

По словам коммунальщиков, причина утечки — поврежденный участок трубы. На его замену у управляющей организации «Фарватер» ушла неделя.
Как сообщалось ранее, управляющая организация, обслуживающая многоэтажный дом, только спустя три дня после утечки и отключения воды приступила к земляным работам. Стоит отметить, МПКХ оказало «Фарватеру» содействие в откачке воды в месте утечки. Когда место утечки обнаружили, выяснилось, что труба нужного диаметра отсутствует, ее заказали в другом городе. Установка нового отрезка трубопровода началась днем 24 июня, спустя почти неделю после утечки.
Для временного решения проблемы в соседнем доме был выведен и подключен кран, из которого жители могли набирать воду.
Видя, что управляющая компания не справляется с внештатной ситуацией, руководство муниципалитета, депутаты и прокуратура подключились к решению проблемы: несколькими днями ранее была достигнута договоренность с подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы.
Работники ММПКХ, как только ремонтники установили отрезок трубопровода, быстро открыли задвижки системы водоснабжения.
-В городе много объектов, построенных в разное время. Сети дома по Гайдара, 5 были приняты при предыдущей администрации. На новых сетях происходит порывов труб больше, чем на старых. Очевидно, что с этими сетями что-то не так. Управляющая организация, аффилированная от компании-застройщика, на чьем балансе находятся сети этого и соседнего дома, не смола устранить вовремя утечку, хотя ее представители уверяли, что вернут водоснабжение за сутки, обладая всеми необходимыми знаниями и средствами, - говорит Евгений Щербаков.
Представители прокуратуры, администрации и Собрания депутатов вместе с жильцами дома больше двух часов ждали пуска воды. В выходные система водоснабжения будет работать, однако в понедельник необходимо провести ряд работ, чтобы больше подобных прорывов на водоводе не произошло.
- Для нас важно, чтобы качество жизни горожан не страдало. Степень ответственности управляющей организации определит прокуратура, - резюмировал глава округа.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа