2021-06-25YEKT08:00:00 | Новости Городские новости Депутаты присвоили звание «Почетный гражданин» Альбине Бочковой Удостоверение и букет красных роз Альбине Валерьевне Бочковой на очередном заседании Собрания депутатов Озерского городского округа вручили глава округа Евгений Щербаков и председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер.

Звание «Почетный гражданин» присвоено Альбине Валерьевне по ходатайству коллектива лицея №23, депутаты активно поддержали эту инициативу. Альбина Валерьевна проработала учителем истории в школе №23 около полувека, активно занималась краеведением. Под её руководством в школе были организованы музей Боевой славы и краеведческий клуб. Находясь на заслуженном отдыхе, Альбина Валерьевна продолжает вести активную общественную работу, в Совете ветеранов округа она возглавляет школьно-молодёжную комиссию. Принимая поздравления, она отметила, что сегодня в актовом зале администрации среди собравшихся было много ее выпускников. Она поблагодарила коллектив лицея №23, депутатский корпус и всех жителей округа, которые поддержали выдвижение ее кандидатуры на это почетное звание. Альбина Валерьевна заверила всех, что намерена продолжить активную работу в Совете ветеранов.

Глава округа Евгений Щербаков вручил депутату Собрания депутатов округа, директору ООО «Озерской трубной компании» Фариту Хисамову благодарность губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Депутат был отмечен за многолетний добросовестный труд, высокий уровень профессионализма и значительный личный вклад в развитие предприятия.

– Фарит Вакифович проявил себя, как очень грамотный специалист. Он пользуется заслуженным уважением среди предпринимательского сообщества и коллег по депутатскому корпусу. Личным примером и делами Фарид Вакифович постоянно подтверждает свой высокий профессиональный уровень, а также проявляет заботу о жителях Озерского городского округа и поселка Новогорный, – подчеркнул Евгений Щербаков.

Далее в ходе заседания озерские парламентарии также рассмотрели ряд вопросов имущественного характера и сферы ЖКХ, утвердили план работы Собрания на второе полугодие текущего года. План был составлен с учетом предложений администрации и нормативных документов. Он традиционно состоит из двух разделов. Первый касается проведения заседаний и нормотворческой деятельности, второй – организационной и иной деятельности Собрания депутатов и его аппарата. Отметим, что во втором полугодии в декабре 2021 года запланировано проведение публичных слушаний о бюджете округа на 2022 год и о внесении изменений в Правила благоустройства.

В завершение заседания информацию о реализации в Озерском городском округе национальных проектов представил начальник управления экономики Александр Жмайло. Он пояснил, что, начиная с 2019 года в округе наметилась положительная динамика. В 2019 году Озерск принял участие в четырёх проектах (мероприятия были реализованы на общую сумму 38,9 млн рублей). Основная часть средств была освоена в ходе нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». В 2020 году округ продолжил работу по четырём направлениям, сумма составила 261,5 млн рублей. Были реализованы мероприятия в рамках проектов: «Экология» (региональный проект «Чистая вода» – был проведён второй этап реконструкции НФС), «Образование» (региональный проект «Современная школа» – приобретено оборудование для проведения ЕГЭ), «Формирование комфортной городской среды», «Демография» (региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»). В 2021 году общая стоимость портфеля мероприятий, реализуемых в рамках нацпроектов, составила 257,4 млн рублей. В настоящее время на территории округа реализуются мероприятия шести нацпроектов. Помимо уже действующих были добавлены два региональных проекта: «Чистая страна» (разработка проекта рекультивации земельного участка – полигона ТБО посёлка Новогорный) и «Социальная активность» (организация и проведение мероприятий для детей и молодёжи).

Подробную информацию по реализации национальных проектов в Озерском городском округе депутаты планируют представить жителям на встречах с избирателями на своих округах.



Информация предоставлена: Звание «Почетный гражданин» присвоено Альбине Валерьевне по ходатайству коллектива лицея №23, депутаты активно поддержали эту инициативу. Альбина Валерьевна проработала учителем истории в школе №23 около полувека, активно занималась краеведением. Под её руководством в школе были организованы музей Боевой славы и краеведческий клуб. Находясь на заслуженном отдыхе, Альбина Валерьевна продолжает вести активную общественную работу, в Совете ветеранов округа она возглавляет школьно-молодёжную комиссию. Принимая поздравления, она отметила, что сегодня в актовом зале администрации среди собравшихся было много ее выпускников. Она поблагодарила коллектив лицея №23, депутатский корпус и всех жителей округа, которые поддержали выдвижение ее кандидатуры на это почетное звание. Альбина Валерьевна заверила всех, что намерена продолжить активную работу в Совете ветеранов.Глава округа Евгений Щербаков вручил депутату Собрания депутатов округа, директору ООО «Озерской трубной компании»благодарность губернатора Челябинской области. Депутат был отмечен за многолетний добросовестный труд, высокий уровень профессионализма и значительный личный вклад в развитие предприятия.– подчеркнулДалее в ходе заседания озерские парламентарии также рассмотрели ряд вопросов имущественного характера и сферы ЖКХ, утвердили план работы Собрания на второе полугодие текущего года. План был составлен с учетом предложений администрации и нормативных документов. Он традиционно состоит из двух разделов. Первый касается проведения заседаний и нормотворческой деятельности, второй – организационной и иной деятельности Собрания депутатов и его аппарата. Отметим, что во втором полугодии в декабре 2021 года запланировано проведение публичных слушаний о бюджете округа на 2022 год и о внесении изменений в Правила благоустройства.В завершение заседания информацию о реализации в Озерском городском округе национальных проектов представил начальник управления экономики. Он пояснил, что, начиная с 2019 года в округе наметилась положительная динамика. В 2019 году Озерск принял участие в четырёх проектах (мероприятия были реализованы на общую сумму 38,9 млн рублей). Основная часть средств была освоена в ходе нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». В 2020 году округ продолжил работу по четырём направлениям, сумма составила 261,5 млн рублей. Были реализованы мероприятия в рамках проектов: «Экология» (региональный проект «Чистая вода» – был проведён второй этап реконструкции НФС), «Образование» (региональный проект «Современная школа» – приобретено оборудование для проведения ЕГЭ), «Формирование комфортной городской среды», «Демография» (региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»). В 2021 году общая стоимость портфеля мероприятий, реализуемых в рамках нацпроектов, составила 257,4 млн рублей. В настоящее время на территории округа реализуются мероприятия шести нацпроектов. Помимо уже действующих были добавлены два региональных проекта: «Чистая страна» (разработка проекта рекультивации земельного участка – полигона ТБО посёлка Новогорный) и «Социальная активность» (организация и проведение мероприятий для детей и молодёжи).Подробную информацию по реализации национальных проектов в Озерском городском округе депутаты планируют представить жителям на встречах с избирателями на своих округах.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-06-25YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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