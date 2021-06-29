Путин: Семьи с 6-летними детьми получат разовую выплату

Сегодня во время прямой линии Владимир Путин заявил, что все семьи с шестилетними детьми получат разовую выплату/

Еще в послании Федеральному собранию президент России предложил установить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей семьям, где растут дети школьного возраста и будущие первоклассники.

Вопрос возник из-за того, что деньги семья получит, а ребенок может в школу и не пойти. В связи с этим Владимир Путин сделал следующее предложение: «Я считаю, что нужно платить всем, в том числе и семьям, в которых шестилетние дети в школу не пойдут».

https://dostup1.ru/society/Putin-Semi-s-6-letnimi-detmi-poluchat-razovuyu-vyplatu_138454.html