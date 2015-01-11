Новые законы для россиян – изменения в июле 2021 года

С 1 июля 2021 года в России вырастет стоимость ЖКУ, банки не смогут переводить пенсии и соцвыплаты на карты международных платежных систем Visa и MasterCard, о мерах соцподдержки и льготах россияне смогут узнать по спецтелефону, средняя цена за пачку сигарет вырастет со 120 до 140 рублей - всё этом материале.

Новые детские пособия

На смену единовременным пособиям придут ежемесячные пособия для женщин, которые встали на учет в ранние сроки беременности и находятся в трудной жизненной ситуации. Появятся ежемесячные пособия одиноким родителям, воспитывающим ребенка в возрасте от восьми до 17 лет.

Запрет на второе гражданство для госслужащих

Запрещается иметь второе гражданство или постоянный вид на жительство другой страны государственным и муниципальным чиновникам, военнослужащим, сотрудникам Росгвардии, ФСБ, Службы внешней разведки, военной прокуратуры, органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы; послам и полномочным представителям; главам и заместителям глав Центробанка и Счетной палаты, аудиторам СП; губернаторам, региональным депутатам и др.

Карта «Мир»

Обязанность по приему карт «Мир» распространяется на продавцов, у которых выручка от реализации товаров за предшествующий календарный год превышает 20 млн (ранее – 40 млн) рублей. «Законом устанавливается поэтапное снижение порога выручки: с 1 марта до 30 июня – до 30 млн рублей, с 1 июля – до 20 млн», – отмечал ранее председатель ГД Вячеслав Володин.

Единая цифровая платформа

Создается единая для всей страны цифровая платформа в сфере трудовых отношений, которая будет содействовать гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям – в подборе сотрудников. Дистанционный формат поиска работы будет использоваться наравне с очным приемом в центрах занятости.

Информирование граждан о положенных льготах

Теперь граждане смогут узнавать, какие им положены меры социальной поддержки, не только через портал Госуслуг, но и по единому телефонному номеру: 8-800-2000-412.

Социальная реклама в интернете

Социальная реклама в интернете должна составлять до 5% площадей или времени. Эти нормы уже действуют для телевизионной рекламы и рекламы на баннерах.

Соцвыплаты на карту «Мир»

С 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут зачисляться только на карту «Мир». Изменение не затронет тех, кому доставка выплат производится через отделения почты и иные организации, занимающиеся доставкой пенсий, на счета в кредитных организациях, без привязанной банковской карты.

Распространение «Дальневосточного гектара» на Арктику

Земельный участок можно будет получить в Мурманской области, НАО и ЯНАО, а также в 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, Коми и Карелии. Конкретные территории, где будут предоставлять участки, определят местные власти. В первые полгода получить участки в Арктике смогут только зарегистрированные в соответствующих субъектах и муниципальных образованиях граждане. С 1 февраля 2022 года такая возможность появится у остальных.

Медосмотры для шахтеров

Для работников, занятых на подземных работах, вводятся обязательные предсменные медосмотры, при необходимости – внутрисменные и послесменные. Закон также предполагает использование дистанционного контроля за состоянием здоровья работников угольной промышленности, внедрение корпоративных программ укрепления здоровья и создание условий для ведения ЗОЖ.

Контроль за оборотом гражданского оружия

Ужесточается контроль за оборотом гражданского оружия, в частности, невыполнение требования сотрудника Росгвардии или воспрепятствование его деятельности в сфере надзора за оборотом оружия грозит штрафом: для граждан – от 5 тыс. до 10 тыс. рублей с возможной конфискацией оружия; для должностного лица – от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, или же последует дисквалификация на срок от года до трех лет; для юрлиц – от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, либо их деятельность будет приостановлена на срок до 30 суток.

Компенсации семьям погибших пожарных

Вводится ежемесячная компенсация семьям сотрудников органов уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения, а также таможни и федеральной противопожарной службы, погибших из‑за травм, полученных при исполнении служебных обязанностей. Она будет рассчитываться в виде разницы между приходившейся на их долю частью денежного довольствия, который получал погибший, и назначенной им пенсией по потере кормильца.

Использование контрольно-кассовой техники

ИП, не имеющие работников по трудовым договорам, при реализации товаров собственного производства, выполнении работ и оказании услуг обязаны применять ККТ.

Переводы без открытия банковского счета

Резиденты вправе осуществлять переводы денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг. Исключение – оплата товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, ведение внешнеторговой деятельности, договоры займа. Указанные ограничения приема не распространяются на платежные карты, предоставленные в соответствии с правилами иностранной платежной системы.

Расширение возможностей участников публичных слушаний

Участники общественных обсуждений и публичных слушаний, прошедшие идентификацию, смогут вносить свои предложения и замечания в адрес организатора онлайн. Это можно будет сделать в период размещения проекта, который будут рассматривать на публичных слушаниях, и проведения его экспозиции.

Новые требования к МФО

Минимальный размер собственных средств микрокредитной компании повышается до 2 млн рублей. Раньше требования к таким компаниям не были высокими: уставной капитал мог быть 10 тыс. рублей. Сейчас планируется поэтапно его повысить вплоть до 5 млн рублей в 2024 году.

Запрет на участие в работе нежелательных НПО за пределами РФ

Россиянам запрещается участвовать в деятельности нежелательных в России неправительственных организаций и за пределами страны.

Также вводится дополнительный квалифицирующий признак для отнесения иностранной или международной организации к разряду нежелательных: это посредничество в проведении операций с деньгами или имуществом уже признанных нежелательными в РФ организаций для осуществления деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности или безопасности государства.

Тарифы на ЖКУ

С 1 июля в России вырастет стоимость жилищно-коммунальных услуг. По прогнозам, общий рост по стране составит около 4%. Однако, как отмечают в ФАС, фактический размер индексации будет ниже – около 3,3% (для Челябинской области – 3,4%).

Цены на сигареты

С 1 июля магазины не смогут продавать табачные изделия дешевле 107,78 рубля за пачку. Кроме того, из продажи исчезнет немаркированный альтернативный табак (сигары, курительный табак, табак для кальяна). Из-за того, что что акцизы на табачную продукцию в этом году увеличились на 20%, средняя цена за пачку сигарет вырастет со 120 до 140 рублей.

https://dostup1.ru/society/Novye-zakony-dlya-rossiyan--izmeneniya-v-iyule-2021-goda_138446.html