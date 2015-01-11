Власти Краснодарского края изменили требования к туристам

Власти Краснодарского края резко изменили требования для туристов. Напомним, ранее сообщалось, что с 1 июля приехать к морю и заселиться в гостинице могли только туристы, у которых есть прививочный сертификат или свежий ПЦР-тест. А с 1 августа отдыхать могли только граждане с прививкой.

Накануне вечером, 30 июня, губернатор края Вениамин Кондратьев подписал новое постановление. Теперь гостями курортов могут стать и граждане, переболевшие COVID-19 в последние полгода. ПЦР-тест и специальные документы при этом не нужны, достаточно справки о перенесенном заболевании.

Такая мера поможет российским морским курортам конкурировать с вновь открывшейся Турцией. Тем более что некоторые челябинские туристические компании перенесли свои вылеты в Анталью и другие регионы Турции в аэропорт Екатеринбурга.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/vlasti-krasnodarskogo-kraya-izmenili-trebovaniya-k-turistam/