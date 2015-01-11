Эксперт предсказал в июле редкую жару, которая бывает раз в 10 лет

Синоптики предсказали сильнейшую засуху в Центральной России – мнение по этому поводу высказал в интервью радио Sputnik руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что в июле наступит засуха, которая бывает раз в десять лет. По его словам, в этом месяце ожидается не более 20-30% месячной нормы осадков, а в некоторых районах не выпадет и капли дождя. Отметим, что прогноз касался Центральной России.

В свою очередь, Александр Шувалов заявил, что этой части страны засуха не коснется, зато может наступить на Урале и соседних территориях.

«Я бы указал только на потенциальную возможность засухи на Урале и Заволжье, Поволжье, на Нижней Волге. И у нас пока нет признаков того, чтобы были очень высокие температуры: сказывается ведь не только дефицит осадков, но и высокие температуры и суховеи, если они есть. Пока на ближайшие десять дней такие условия не прогнозируются. Повторения волны жары у нас в первые десять дней июля не ожидается», – подчеркнул Александр Шувалов.

https://dostup1.ru/society/Expert-predskazal-v-iyule-redkuyu-zharu-kotoraya-byvaet-raz-v-10-let_138501.html