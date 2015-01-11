Реализация проекта «ТВ эфир 60+ против вируса» продолжается

В 2020 году пожилые люди находились на вынужденной самоизоляции. В этот сложный период времени социально-ориентированная некоммерческая организация «Созидание» создала и реализовала проект «ТВ эфир 60+ против вируса», который направлен на работу с пожилыми людьми в период пандемии.

С участием студентов и деканов факультетов Университета третьего возраста были разработаны, сняты и смонтированы телепрограммы: «Здоровый образ жизни», «Творческая самореализация людей старшего поколения», «Получение новых знаний». Были сделаны записи мастер-классов на самые разные темы: «Советы и народные рецепты», «Мы то, что мы едим», «Коронавирус - как себя уберечь». Записали также мастер-классы по вязанию крючком, по лоскутной графике, вышиванию и другим творческим и социальным направлениям.

Эти телеуроки демонстрировались на «УКС-ТВ» и способствовали улучшению состояния здоровья и повышению качества жизни пенсионеров. Были записаны и транслировались несколько лекций, в том числе: «Что должны знать пожилые люди о коронавирусной пандемии», лекция «О телефонных мошенниках».

19 мая состоялся круглый стол на тему «Пожилые люди Озерского городского округа в мире новых возможностей» с участием представителей администрации округа, Совета ветеранов ОГО, Собрания депутатов, руководителей управлений культуры и спорта, а также студентов и деканов Университета третьего возраста. Для участников встречи был представлен отчет АНО Центр общественных инициатив «Созидание» о реализации социального проекта, поддержанного грантом Губернатора Челябинской области «ТВ эфир 60+ против вируса», давшего возможность студентам Университета третьего возраста в период ссамоизоляции продолжать обучение в онлайн-формате. Студенты и деканы Университета третьего возраста выступили с пожеланиями продолжить проект «ТВ эфир 60+ против вируса и предложениями по улучшению работы со старшим поколением в Озерском городском округе, а также поблагодарили организаторов проекта и Университета третьего возраста за заботу о людях старшего поколения.

В сложный период, соблюдая все меры предосторожности, студенты Университета третьего возраста приняли участие в реализации регионального проекта победителя конкурса социальных проектов на Грант Губернатора Челябинской области «Человек труда - человек созидающий».

Это были тематические программы о трудовых династиях Озерского городского округа и тружениках тыла «Медаль за бой медаль за труд, из одного металла льют». Данный материал также демонстрировался в СМИ и на телеканале «УКС-Озерск».

Вот уже около двух лет продолжается сотрудничество Университета третьего возраста с «Первым областным» телеканалом. Благодаря проекту «ТВ эфир 60+ против вируса», творческой деятельности руководителя Меркуловой Н.И. и деканов Университета наши «звезды» попали на Областное телевидение. Команда «ОТВ» сняла несколько роликов про знаменитых и легендарных Озерчанах с большой буквы!

Гапонов Александр Александрович, Кашков Георгий Георгиевич, Петровский Петр Иванович, Шабало Антонина Максимовна - именно эти люди из Озерска стали героями программы «Суперстар», где рассказывают о необычных людях старшего поколения на Областном телевидении.

Благодаря реализации проекта «ТВ эфир 60+ против вируса» организаторы поняли, что только системная и планомерная работа с пожилыми людьми, позволит изменить отношения к людям старшего возраста на уровне общества, семьи и их самоощущения.

- В результате реализации проекта, мы получили возможность не просто перестроится для работы на «удаленке», но изменить формат нашей деятельности и технологию предоставляемых услуг на долгосрочной основе. Вариант взаимодействия с целевой аудиторией онлайн позволяет нам изменить в положительную сторону физическое и психологическое состояние пожилых людей в период пандемии, - уверены авторы проекта.

В настоящее время работа по реализации проекта «ТВ эфир 60+ против вируса» продолжается.

Параллельно идет реализация нового проекта "Марафон «Второе дыхание 60+», который является продолжением проекта «ТВ эфир 60+ против вируса».

Данный проект стал победителем конкурса среди НКО по разработке и реализации на территории Озерского городского округа благотворительных социально значимых проектов, организованного ФГУП ПО «Маяк».

Одна из задач проекта - улучшение физического и психоэмоционального здоровья пожилых людей в период коронавирусной пандемии. Со студентами Университета третьего возраста будут организованы регулярные занятия в группах на свежем воздухе и в ДК «Строитель» с инструкторами - волонтерами, что будет способствовать улучшению состояния здоровья и повышению качества жизни пожилых людей Озерского городского округа.

Главное для них - не только занятия физической культурой, но и то, чего они были лишены, находясь на самоизоляции – это радость общения друг с другом. Проект призван поддерживать достойную жизнь в старшем возрасте и мотивировать эту категорию к активному участию в различных сферах жизни общества.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47644/