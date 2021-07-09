Эвакуированных из-за лесного пожара южноуральских детей отправят отдыхать в лагерь в Анапу

Южноуральских детей, которых эвакуировали из лагеря «Роднички» из-за пожаров, отправят отдыхать в Анапу.

«Я докладывал о ситуации президенту, и президент предложил дать возможность детям, которых мы эвакуировали из лагеря „Роднички“ (они не завершили свою смену), продолжить отдых на юге, на Черном море»,

— цитирует Алексея Текслера пресс-служба правительства Челябинской области.

Также в региональном правительстве сообщили, что детей, скорее всего, отправят в Анапу в лагерь «Смена».

Кроме того, во время телефонного разговора президента и губернатора Владимир Путин поручил Алексею Текслеру сформулировать предложения по восстановлению жилья граждан.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/evakuirovannykh-iz-za-lesnogo-pozhara-yuzhnouralskikh-detey-otpravyat-otdykhat-v-lager-v-anapu/