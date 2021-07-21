Челябинский врач рассказал о постпандемийном расстройстве у переболевших коронавирусом

Большинство переболевших коронавирусом могут испытывать постпандемийное стрессовое расстройство. Что это такое и как его превозмочь, на своей личной странице в «Фейсбуке» рассказал первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Дмитрий Тарасов.

«Медики считают постпандемийное стрессовое расстройство (ППСР) формой психологического заболевания. Избежать его невозможно. Я убежден, что это расстройство коснется практически всех в той или иной степени»,

— пишет Дмитрий Тарасов.

Среди симптомов недуга Тарасов выделяет повышенную тревожность, низкую мотивацию, чувство безнадежности и бессилия, нарушение сна, изменение аппетита, повышенную чувствительность и раздражительность, негативное (или порой даже катастрофическое) мышление, социальную изоляцию и постоянную усталость.

Но справиться с этим серьезным расстройством можно.

«Настоятельно рекомендую терапию в качестве противодействия постпандемийному расстройству. Еще отлично помогают фитнес-программы и группы поддержки. Пересмотрите свой круг общения. Лучше общаться с оптимистичными, позитивными друзьями, с которыми вы чувствуете себя в безопасности, чтобы свести к минимуму стрессовые ситуации»,

— замечает Тарасов.

Чтобы повысить работоспособность, доктор советует составлять расписание и поддерживаться распорядка дня, заниматься физкультурой, гулять на свежем воздухе и высыпаться.

«Главное — помните, что нет ничего странного в том, чтобы испытывать психологические трудности после пережитого травматического события. Если вы чувствуете, что вам нужна помощь, обращайтесь к специалистам, поговорите о своих переживаниях с родными и друзьями — вы не одни»,

— ободряет земляков Дмитрий Тарасов.

За минувшие сутки в Челябинской области коронавирусом заболели еще 305 человек.

Также сегодня стало известно, что Челябинская область получит более 1,5 млрд рублей на лечение пациентов с коронавирусом.

Ранее кардиологи назвали три опасных последствия коронавируса для сосудов и сердца и призвали стоящих на диспансерном учете людей прививаться.

https://www.1obl.ru/news/koronavirus/chelyabinskiy-vrach-rasskazal-o-prostpandemiynom-rasstroystve-u-perebolevshikh-koronavirusom/