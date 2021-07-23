Непривитых южноуральцев будут отстранять от работы без сохранения зарплаты

Жителей Челябинской области будут отстранять от работы без сохранения зарплаты в случае, если они не привились от коронавируса, не имея медицинского отвода. Об этом говорится в совместных разъяснениях Минтруда России и Роспотребнадзора по организации вакцинации в организованных рабочих коллективах и порядку учета процента вакцинированных, опубликованных на сайте Минтруда РФ.

Согласно документу, уровень коллективного иммунитета на предприятии должен составлять не менее 80% от состава коллектива. При этом должны быть учтены не только вакцинированные сотрудники, но и переболевшие коронавирусом не более шести месяцев назад. Непривитые, имеющие медицинские противопоказания, и прочие должны составлять не более 20% сотрудников.

«В случае отсутствия у работодателя документального подтверждения прохождения работником вакцинации к установленному сроку работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины (при отсутствии сведений о противопоказаниях к вакцинации). Основание — абзац восьмой части первой статьи 76 Трудового кодекса Российской Федерации, пункт 2 статьи 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157 „Об иммунопрофилактике инфекционных болезней“»,

— говорится в документе.

Форму приказа об отстранении такого сотрудника работодатель может разработать самостоятельно.

Непривитых работников рекомендуется по возможности отправить работать удаленно. Однако таким правом работодателям предлагают воспользоваться преимущественно в отношении тех работников, которые имеют медицинские противопоказания к вакцинации.

https://www.1obl.ru/news/koronavirus/neprivitykh-yuzhnouraltsev-budut-otstranyat-ot-raboty-bez-sokhraneniya-zarplaty/