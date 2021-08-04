2021-08-05YEKT12:00:00 | Новости Городские новости Озерские школьницы стали участниками творческого проекта в ВДЦ «Орлёнок»

Резник Наталья (МБОУ "Лицей №23") и Панкратова Полина (МБОУ СКОШ №36) проводят «Международные умные каникулы» в Всероссийском детском центре «Орленок» как одни из самых активных и успешных участников проекта «Школа Росатома», которую реализует Госкоропорация в городах своего присутствия: Наталья стала победителем «Школы проектов» в 2020 году, Полина - звёздный финалист «Те-арт олимп Росатома» в 2021 году,

75 ребят из 16 атомных городов представили публике спектакль в жанре фэнтези «Мы во вселенной». Премьера состоялась 4 августа в концертном зале «Амфитеатр» Всероссийского детского центра «Орлёнок», на сцене которого выступают звезды российской эстрады, кино, театра и телевидения, лучшие детские творческие коллективы России и зарубежья.

Постановка была посвящена сразу двум значимым датам: 60-летию первого полета человека в Космос и десятому, юбилейному Дню рождения проекта «Школа Росатома». В основе сюжета история о том, как команда успешных, талантливых тинейджеров отправляется на межгалактическую вечеринку по случаю 10-летия проекта «Школа Росатома». Спектакль о мечте, о дружбе, о взаимной поддержке, о вере в себя и своих друзей.

Театральное представление стало результатом освоения детьми программы «Международные умные каникулы», которая стартовала с 17 июня 2021 года во Всероссийском детском центре «Орлёнок» в лагере «Олимпийская деревня». Ребята пробовали себя в разных областях искусства от театра и музыки до хореографии и декоративного творчества, а также учились выступать перед большой аудиторией.

Участниками программы стали 75 подростков (11-16 лет) - победители мероприятий для талантливых детей проекта «Школа Росатома», а также различных творческих программ «Международных умных каникул» из 16 городов присутствия «Росатома»: Балаково, Волгодонск, Десногорск, Железногорск, Заречный (Пензенская область), Заречный (Свердловская область), Зеленогорск, Курчатов, Лесной, Нововоронеж, Новоуральск, Озерск, Саров, Сосновый Бор, Трёхгорный, Удомля:

- победители в номинации лучшие Дни «Школы Росатома» событийного марафона, посвященного десятилетию проекта «Школа Росатома»;

- призеры и победители образовательного события «Школа проектов»;

- самые яркие участники онлайн спектакля «Мы во Вселенной» в рамках Фестиваля-конкурса «Те-арт олимп «Школы Росатома»;

- активные журналисты газеты «Rosatom’s COOL» и студий «Атом ТВ»;

- победители «Международных умных каникул» в рамках программ онлайн Киношколы и «SounDrama».

Гостями программы стали актриса театра и кино, заслуженная артистка России Анна Ардова и актёр, музыкант, режиссёр, композитор, заведующий кафедрой факультета эстрады ГИТИС, художественный руководитель студии «SounDrama» и театра «Центр драматургии и режиссуры» Владимир Панков.

Педагоги из городов проекта «Школа Росатома» в рамках программы смены в «Орленке» организовали творческую среду для осуществления детьми своих планов и идей: от отдельных номеров до постановки полноценного музыкального шоу.

- «Школа Росатома» - это школа проб, школа самоопределения для детей, с которыми работают увлечённые своим делом люди совершенно в разных областях. В данном случае это культура и искусство. Мы специально создали проект «Школа Росатома» не узкокорпоративным, направленным на воспроизводство кадров для отрасли, а экосистемным, отвечающим вызовам устойчивого развития и нацеленным на воспроизводство общественных отношений людей, разделяющих базовые ценности. Это любовь к Родине, взаимопомощь и уважение, командность в любом деле, опора на передовые знания, лучшие достижения в области науки и культуры, сохранение природы… И совершенно не важно кем по профессии в будущем станет ребёнок – участник проекта. Главное, чтобы он нашёл себя и свое предназначение в жизни, - заявила советник департамента по взаимодействию с регионами Госкорпорации «Росатом», руководитель проекта «Школа Росатома» Наталья Шурочкова.

Восьмая смена 2021 года в детском лагере «Олимпийская деревня» представляет собой фестиваль «ОлимпФест». С первых дней подростки становятся его участниками и борются за звание «PREMIUM-СТУДИЯ». «PREMIUM-СТУДИЕЙ» становится самый дружный отряд, наиболее проявивший себя в событиях смены и жизни лагеря.

- Пока все 3 отряда детей из атомных городов в разных возрастных категориях лидируют в рейтинге и имеют все шансы на победу. Пожелаем им удачи, - отметила Наталья Шурочкова.

Окончательные итоги фестиваля «ОлимпФест» будут подведены на закрытии восьмой смены 5 августа 2021 года.

Озерские участницы проекта обязательно поделятся впечатлениями от поездки в «Орленок» после возвращения в Озерск, - сообщили в Управлении образования Озерского городского округа.







На фото: Панкратова Полина и Резник Наталья, сцены из спектакля.







































































Информация предоставлена: По путевкам «Росатома»(МБОУ "Лицей №23") и(МБОУ СКОШ №36) проводят «Международные умные каникулы» в Всероссийском детском центре «Орленок» как одни из самых активных и успешных участников проекта «Школа Росатома», которую реализует Госкоропорация в городах своего присутствия: Наталья стала победителем «Школы проектов» в 2020 году, Полина - звёздный финалист «Те-арт олимп Росатома» в 2021 году,75 ребят из 16 атомных городов представили публике спектакль в жанре фэнтези «Мы во вселенной». Премьера состоялась 4 августа в концертном зале «Амфитеатр» Всероссийского детского центра «Орлёнок», на сцене которого выступают звезды российской эстрады, кино, театра и телевидения, лучшие детские творческие коллективы России и зарубежья.Постановка была посвящена сразу двум значимым датам: 60-летию первого полета человека в Космос и десятому, юбилейному Дню рождения проекта «Школа Росатома». В основе сюжета история о том, как команда успешных, талантливых тинейджеров отправляется на межгалактическую вечеринку по случаю 10-летия проекта «Школа Росатома». Спектакль о мечте, о дружбе, о взаимной поддержке, о вере в себя и своих друзей.Театральное представление стало результатом освоения детьми программы «Международные умные каникулы», которая стартовала с 17 июня 2021 года во Всероссийском детском центре «Орлёнок» в лагере «Олимпийская деревня». Ребята пробовали себя в разных областях искусства от театра и музыки до хореографии и декоративного творчества, а также учились выступать перед большой аудиторией.Участниками программы стали 75 подростков (11-16 лет) - победители мероприятий для талантливых детей проекта «Школа Росатома», а также различных творческих программ «Международных умных каникул» из 16 городов присутствия «Росатома»: Балаково, Волгодонск, Десногорск, Железногорск, Заречный (Пензенская область), Заречный (Свердловская область), Зеленогорск, Курчатов, Лесной, Нововоронеж, Новоуральск, Озерск, Саров, Сосновый Бор, Трёхгорный, Удомля:- победители в номинации лучшие Дни «Школы Росатома» событийного марафона, посвященного десятилетию проекта «Школа Росатома»;- призеры и победители образовательного события «Школа проектов»;- самые яркие участники онлайн спектакля «Мы во Вселенной» в рамках Фестиваля-конкурса «Те-арт олимп «Школы Росатома»;- активные журналисты газеты «Rosatom’s COOL» и студий «Атом ТВ»;- победители «Международных умных каникул» в рамках программ онлайн Киношколы и «SounDrama».Гостями программы стали актриса театра и кино, заслуженная артистка России Анна Ардова и актёр, музыкант, режиссёр, композитор, заведующий кафедрой факультета эстрады ГИТИС, художественный руководитель студии «SounDrama» и театра «Центр драматургии и режиссуры» Владимир Панков.Педагоги из городов проекта «Школа Росатома» в рамках программы смены в «Орленке» организовали творческую среду для осуществления детьми своих планов и идей: от отдельных номеров до постановки полноценного музыкального шоу.- заявила советник департамента по взаимодействию с регионами Госкорпорации «Росатом», руководитель проекта «Школа Росатома»Восьмая смена 2021 года в детском лагере «Олимпийская деревня» представляет собой фестиваль «ОлимпФест». С первых дней подростки становятся его участниками и борются за звание «PREMIUM-СТУДИЯ». «PREMIUM-СТУДИЕЙ» становится самый дружный отряд, наиболее проявивший себя в событиях смены и жизни лагеря.отметила Наталья Шурочкова.Окончательные итоги фестиваля «ОлимпФест» будут подведены на закрытии восьмой смены 5 августа 2021 года.Панкратова Полина и Резник Наталья, сцены из спектакля.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-08-05YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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