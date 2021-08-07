В Челябинскую область поступило более 68 тыс. доз «Спутника V»

В Челябинскую область поступило еще 68 тыс. 400 доз «Спутника V» от коронавирусной инфекции – в ближайшие дни вакцину направят во все медицинские учреждения региона.

«Мы еженедельно получаем партии препарата и в постоянном режиме отправляем заявки в Минздрав РФ на получение новых доз вакцины», – сообщили в министерстве.

Поставить прививку от COVID-19 можно в будние дни в поликлинике по месту жительства через портал «Госуслуги», телефону регистратуры или единому номеру 122, а в выходные – в торговых центрах, садовых товариществах, парках и общественных пространствах.+

Напомним, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Алексей Текслер заявил, что ожидает снижения заболеваемости в ближайшие недели.

https://dostup1.ru/medicine/V-Chelyabinskuyu-oblast-postupilo-bolee-68-tys-doz-Sputnika-V_139793.html