Информация о качестве атмосферного воздуха в Озерске

В связи с обращениями жителей г. Озерск по поводу непривычного запаха, который присутствует в воздухе последние два дня, муниципальными экологами был произведен контрольный мониторинг: обследована на предмет очагов возгорания городская территория и полигон ТКО в г. Кыштым. Нигде не обнаружено никакого источника, осуществляющего мощный выброс гари (возможно сжигание мусора в частных домовладениях, ГСК, СНТ и т.п.). Межрегиональным управлением №71 не установлено превышение допустимых уровней на границе санитарно-защитных зон предприятий, которые выбрасывают в атмосферу вредные вещества. Пожарная служба также не фиксирует возгораний ни в окружающих Озерск лесах, ни в городской черте.

По мнению специалистов, в настоящее время озерчане стали свидетелями природной инверсии - повышения температуры воздуха с высотой вопреки правилу ее убывания. Она препятствует вертикальным перемещениям воздуха и способствует образованию дымки, тумана, смога. В нижних слоях атмосферы накапливаются различные выбросы, которые обычно рассеиваются или поднимаются вверх ветром. Инверсия сильно зависит от местных особенностей рельефа. Как правило, долго она не длится.

Отдел охраны окружающей среды округа обращается к жителям с просьбой сообщать о всех случаях возгорания в пожарную службу по телефонам – 101, 112, по фактам сжигания мусора - по телефонам: 2-37-02, 2-30-45.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47946/